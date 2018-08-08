Греча по 68, кура по 134: Как изменились цены на продукты в Санкт-Петербурге в июле

СЕГОДНЯ 15:13 2018-08-08T15:12:37+03:00

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Гастрономические предпочтения у каждого свои – некоторые в разгар сезона стараются успеть по-максимуму запастись витаминами и «сидят» на одних фруктах и овощах, а кто-то даже в жару не может обойтись без любимой колбаски и пельменей. «Комсомолка» разобралась, кому удалось сэкономить в июле, а чьи расходы на продукты выросли из-за скачка цен.

В лидерах по подорожанию в Петербурге – морковь и свекла. За килограмм этих корнеплодных придется отдать 55,26 и 40,25 рублей - на 16,7 и 12,6% больше, чем в июне. Повезло тем, у кого дача. А если рассчитывать на покупное, то можно заменить их на другие популярные летние овощи, которые не так «бьют» по кошельку – помидоры, упавшие в цене на 26,8%, огурцы (- 19,7%), капусту ( - 21,7%). Лидерами по сбрасыванию цен стали также бананы и виноград – их стоимость снизилась на 10,3% и 6,5% соответственно.

А вот любителям куриного мяса в июле пришлось столкнуться с подорожанием: стоимость куры и куриных окорочков выросла на 4,4 и 2,4% и составляет теперь 134,55 и 156,77 рублей за килограмм. Больше придется потратить и любителям рыбы. Разделанная мороженая рыба подорожала на 1,6%, неразделанная – на 1,2%. За кило мороженой рыбы теперь будем в среднем платить 236,62 рублей.

Цены и индексы цен на основные продовольственные товары в июле 2018 года.

Молочная продукция, наоборот, стала доступнее для петербуржцев. Снизились цены на молоко на 1,0% и сметану (0,6%). Литр пастеризованного молока обойдется покупателям в 67,08 рублей, стерилизованного - 72,80 рублей. Как правило, любители молочного не отказываются и от яичницы – с этим продуктом в июле было все стабильно, стоимость яиц в магазинах города упала на 4,8% и составит в среднем 55,28 рублей за десяток.

Любителям медленных углеводов станет выгоднее заменять пшенную кашу, прибавившую в цене 4,9%, на гречневую, которая стала «рекордсменом» по снижению стоимости. Согласно статистике, в области гречка подешевела за год на целых 27,7% — с 88 до 68 рублей, в среднем.

При этом, отметим, инфляция в Санкт-Петербурге с начала 2018 года составила 3,3%, в Ленинградской области - 2,6%.

Татьяна БАРАНОВСКАЯ