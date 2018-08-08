2018-08-08T14:31:59+03:00
Общество

Ленинградская область вошла в ТОП самых грибных мест России в 2018 году

Больше лисичек и подберезовиков только в Карелии
Степан СТЕПАНОВ
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Ленинградская область - одно из самых грибных мест России. Где в лесу искать белый гриб, маслят, лисички?Ленинградская область - одно из самых грибных мест России. Где в лесу искать белый гриб, маслят, лисички?Фото: Евгения ГУСЕВА
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В лесах под Санкт-Петербургом и Ленинградской области грибной сезон начался еще месяц назад. В начале июня любители тихой охоты потянулись в чащи за лисичками, который в этом году - море! Июль в Петербурге был достаточно засушливым, без сильных осадков, поэтому большой грибной сезон в регионе ожидается со второй половины августа. Как только пройдут дожди, в лесах появятся и белые, и подосиновики, и грузди. Да столько, сколько ни в одном другом регионе России не найти. И это в очередной раз подтвердил рейтинг "Грибных места 2018" от туристического сервиса Tvil.ru.

- Мы в социальных сетях просили туристов назвать самые грибные места России, - рассказали "КП" - Петербург". - Согласно ответам и был составлен рейтинг.

В итоговый ТОП вошли пять регионов. На первом месте - Карелия, на втором - Ленинградская область, на третьем - Владимирская. Чуть меньше грибов в Самарской области, Краснодарском крае и Крыму.

- Карелия набрала 35% всех голосов туристов, Ленинградская область - 12%, Владимирская и Самарская области - по 10%, Краснодарский край и Республика Крым по 6% всех голосов, а Волгоградская область - 5% голосов, - пояснили эксперты. - Туристы также отнесли к "грибным регионам" Ивановскую и Новгородскую область, Хабаровский край, Архангельскую область, Республику Коми, Якутию и Башкирию.

НА ЗАМЕТКУ

Как найти грибное место в лесу

1. Верным признаком грибного места является наличие вырубки;

2. Большое количество подосиновиков, как правило, встречается во влажные и прохладные осенние дни на мшистых участках вдоль лесных тропинок;

3. Многие съедобные разновидности грибов отдают предпочтение хорошо освещаемым солнцем лесным опушкам и невысокому травостою;

4. Ггрибы достаточно редко растут в глубине лесной чащи и в высокой траве;

5. Если над лесом утром появляется густой туман, то это природное явление свидетельствует о том, что в этом месте будут лисички, рыжики и боровики;

6. Маслята рекомендуется искать в сосновых посадках и ельниках.

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