2018-08-08T20:02:22+03:00
Звезды

Александр Кержаков накормил петербуржцев пышками

Бывший нападающий сборной России по футболу поучаствовал в благотворительной акции ради сбора средств
Людмила ИЛЬИНА
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Александр Кержаков продавал пышки в Санкт-Петербурге.Александр Кержаков продавал пышки в Санкт-Петербурге.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сегодня в «Пышечной» на Чернышевской было не протолкнуться: очередь начиналась с улицы! Все дело в том, что за прилавком в этот день стоял сам Александр Кержаков. Звезда «Зенита» на один день сменил профессию ради благородной цели - все средства, вырученные с продажи пышек, пошли на лечение 3-летней Ксении Шлапак, страдающей ДЦП. Журналист «Комсомолки» решила поддержать акцию и также отправилась за порцией сладостей во имя доброго дела.

Очередь двигалась медленно: пышки заканчивались молниеносно, и повара просто не успевали жарить пончики в таких объемах. Но поклонники Кержакова и сдобы в сахарной пудре времени зря не теряли. Ожидая новую порцию лакомства, посетители брали у Александра автографы и задавали ему вопросы на самые разные темы. Кержаков в основном отшучивался.

В перерывах Кержаков общался с поклонниками и раздавал автографы. Фото: Александр ГЛУЗ

В перерывах Кержаков общался с поклонниками и раздавал автографы.Фото: Александр ГЛУЗ

- Почему вы ушли на тренерскую работу? - спросил паренек лет 17.

- Сюда не позвали, поэтому пришлось идти туда, - улыбнулся Александр. – Если бы позвали сразу сюда, пришлось бы здесь работать.

- Есть вариант, что вы останетесь работать в пышечной? - неожиданно уточнил молодой человек.

- Останусь пока не соберем нужную сумму!

А собрать для Ксюши нужно было 77 тысяч рублей. Учитывая средний чек пышечной - 200 рублей, обслужить, пришлось порядка 400 человек.

- А кем вам больше нравится быть? Футболистом, тренером или продавцом в пышечной?

- Любая работа по-своему интересная, - отметил Кержаков. - Главное - делать ее с полной отдачей.

Пончики от Кержакова пользовались огромным спросом. Фото: Александр ГЛУЗ

Пончики от Кержакова пользовались огромным спросом.Фото: Александр ГЛУЗ

Тут неожиданно на весь зал раздалось: «Саша, пышечка, оле оле оле». Это был знак, что готова новая порция сладостей.

- Только я не пышечка, - немного удивившись, добавил футболист.

Работники кухни вынесли большой поднос с лакомством, и Александр снова встал за прилавок. Кержаков работал, пока очередь не исчезла. Сейчас сотрудники ведут подсчет средств, надеемся, нужная сумма была собрана.

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