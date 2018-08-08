2018-08-08T20:02:22+03:00
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Маятник Фуко-2: Программа, кто будет выступать

В Санкт-Петербурге большой летний рэп-фестиваль Маятник Фуко-2 состоится 25 и 26 августа
Степан СТЕПАНОВ
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В Санкт-Петербурге большой летний рэп-фестиваль Маятник Фуко-2 состоится 25 и 26 августа.В Санкт-Петербурге большой летний рэп-фестиваль Маятник Фуко-2 состоится 25 и 26 августа.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Большой летний рэп-фестиваль Маятник Фуко-2 стартует в Санкт-Петербурге 25 в 14.00. Фестиваль этот двухдневный, так что и 26 августа здесь будет, кого послушать. Все действо пройдет в Музее стрит-арта на ш. Революции, 84.

Две сцены, 30 артистов: Программа фестиваля Маятник Фуко-2

Первый фестиваль нового рэпа «Маятник Фуко» стал лишь репетицией перед вторым, по-настоящему масштабным событием, которое на протяжении двух дней, 25 и 26 августа, будет «качать» город на Неве.

25 августа:

Монеточка

Пошлая Молли

Хаски

Mnogoznaal

Т-Fest

Mozee Montana

Бакей

Жак Энтони

Big Russian Boss

Boulevard Depo

Big Baby Tape

Drago

26 августа:

Хлеб

25/17

Зомб

Feduk

Гарри Топор и Тони Раут

АИГЕЛ

DK Inc

MORGENSHTERN

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