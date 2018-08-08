Маятник Фуко-2: Программа, кто будет выступать
Большой летний рэп-фестиваль Маятник Фуко-2 стартует в Санкт-Петербурге 25 в 14.00. Фестиваль этот двухдневный, так что и 26 августа здесь будет, кого послушать. Все действо пройдет в Музее стрит-арта на ш. Революции, 84.
Две сцены, 30 артистов: Программа фестиваля Маятник Фуко-2
Первый фестиваль нового рэпа «Маятник Фуко» стал лишь репетицией перед вторым, по-настоящему масштабным событием, которое на протяжении двух дней, 25 и 26 августа, будет «качать» город на Неве.
25 августа:
Монеточка
Пошлая Молли
Хаски
Mnogoznaal
Т-Fest
Mozee Montana
Бакей
Жак Энтони
Big Russian Boss
Boulevard Depo
Big Baby Tape
Drago
26 августа:
Хлеб
25/17
Зомб
Feduk
Гарри Топор и Тони Раут
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