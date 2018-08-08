«Легенды театральной субботы»: на Книжных аллеях отметят два театральных юбилея

8 Авг. 19:50 2018-08-09T12:03:34+03:00

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Масштабный марафон «Театральный Петербург на Книжных аллеях», организованный ведущим билетным оператором Санкт-Петербурга Bileter (ДТЗК), продолжается. 11 августа посетителей «Летних Книжных аллей» ждет выступление театра-юбиляра наступающего сезона – театра «Суббота» и творческая встреча с легендой российского театра и кино, народной артисткой РФ Татьяной Львовной Пилецкой.

11 августа в 14.00 театр «Суббота» представит на Книжных аллеях специальную программу «Музыка Субботы», которая приурочена к открытию юбилейного 50-го театрального сезона. Театр «Суббота» всегда отличала особая музыкальность - неподдельная искренность и исповедальность, в которой современный человек предстает без социальных ролей и масок – таким, какой он есть. На открытой сцене проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях» прозвучат песни из спектаклей разных лет, фрагменты из любимых зрителями спектаклей и, конечно, шутки и розыгрыши. На эстраде выступят ведущие артисты театра: Андрей Гульнев, Анастасия Резункова, Владимир Абрамов, Татьяна Кондратьева, Максим Крупский, Снежана Соколова и другие. А вместе с артистами на сцене живой музыкой публику будет радовать фирменный оркестрик «Субботы».

После музыкального путешествия по спектаклям театра «Суббота» зрителей ждет встреча с настоящей легендой – с народной артисткой России Татьяной Львовной Пилецкой, отметившей 2 июля свой юбилей. Любимая актриса нескольких поколений ответит на вопросы поклонников, вспомнит самые яркие эпизоды из своей творческой биографии, роли в театре и кино и, конечно, расскажет о своей новой работе в спектакле «Ма-Мурэ» по романтической комедии французского писателя Жана Сармана, премьера которого назначена на 7 сентября.

Татьяна Львовна Пилецкая по праву считается одним из символов творческого Петербурга. Легенда советского и российского театра и кино работает в Театре-фестивале «Балтийский дом» вот уже более 50 лет! Первой большой работой в родном театре стала роль Роксаны в легендарном спектакле режиссера П. Хомского по пьесе Э. Ростана «Сирано де Бержерак». Спектакль установил настоящий рекорд, был сыгран более 600 раз! В кино ошеломительную популярность Татьяне Пилецкой принесла роль карьеристки Тани Огневой в фильме «Разные судьбы». Обладая уникальной внешностью и красотой, Татьяна Пилецкая по праву входит в список «50 самых красивых женщин СССР». Сегодня Татьяна Пилецкая остается ведущей актрисой «Балтийского дома». Она не боится быть смешной и странной, и в каждом новом образе продолжает удивлять поклонников своего таланта.

Как всегда, в перерывах между выступлениями театральных коллективов – зрителей ждут конкурсы и викторины от театров-участников и организатора проекта компании Bileter (ДТЗК). Самые активные из посетителей Книжных аллей получат билеты в театр, подарки и призы от партнеров проекта.