Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

СЕГОДНЯ 09:40 2018-08-08T09:50:14+03:00

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» и карта рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) объявили о партнёрстве. С 1 августа 2018 года можно воспользоваться выгодным предложением карты «Совесть» и приобрести билеты на самолет в рассрочку без каких-либо процентов и переплат. При оплате не потребуется даже первоначальный взнос, а срок рассрочки составит два месяца.

При бронировании авиабилета пассажиры на сайте uralairlines.com и в мобильном приложении UralAirlines должны выбрать способ оплаты «Банковская карта» и ввести данные своей карты «Совесть». На покупки можно расходовать весь доступный по карте лимит.

Оплата картой рассрочки «Совесть» не только дает возможность разделить сумму покупки на несколько частей, не переплачивая ни рубля, но и сохраняет все действующие на момент покупки скидки и акции магазина. При необходимости можно увеличить срок рассрочки до 10 месяцев, подключив соответствующую опцию в личном кабинете на сайте проекта «Совесть» или в приложении.

Лайфхак: срок рассрочки можно увеличить, если совершить покупку в первых числах месяца. Так, если вы купили в рассрочку авиабилет «Уральских авиалиний», например, в Сочи 6 августа за 22 500 рублей, то первый платёж 11 250 рублей нужно внести до 30 сентября (до конца месяца, следующего за месяцем покупки), второй — до 31 октября. Таким образом, период рассрочки вырастает с 2 до почти 3 месяцев.

Более подробная информация о карте, условия получения и использования доступны на сайте: https://sovest.ru/.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «Loyalty Russia», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

«Совесть» — финтех-проект, запущенный компанией QIWI в конце 2016 года. Это первая карта беспроцентной рассрочки, которая позволяет покупать товары более чем в 50 000 магазинов в рассрочку на срок до 12 месяцев без процентов и переплат. Подробная информация о карте, тарифы, условия получения и использования на сайте: https://sovest.ru/. «Эмитент — Киви Банк (АО), лицензия ЦБ РФ №2241».

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