«Отстаньте, я святой»: Сергей Шнуров получил удостоверение от РПЦ

СЕГОДНЯ 10:10 2018-08-08T11:10:05+03:00

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Вот уже почти год, как Сергей Шнуров и Александр Невзоров именуются святыми. К лику святых их причислила Нижегородская пастафарианская церковь - отделение РПЦ (Русской Пастафарианской Церкви). Святые пастафарианцев – это вам не просто слова на ветер. Есть этому и письменное подтверждение – практически красные корочки с фотографиями и печатями.

Причисление к лику святых РПЦ (Русской Пастафарианской Церкви) Шнурова и Невзорова случилось заочно в декабре, а в апреле этого года корочки передали Невзорову – и для себя, и для друга Шнурова. У музыканта тогда был концерт в Перми, и он не смог лично присутствовать на вручении.

И только сейчас Невзоров перевручил удостоверение лидеру «Ленинграда».

Осталось только фотографию вклеить

- Между прочим, я в святых уже с 5 декабря 2017 года, - говорит Шнур, открыв свое удостоверение. Пока, правда, без фото. Но с печатями. - 4500 тысячи штук за всю историю человечества – не так много. Мы с тобой в элите, - говорит Шнуров.

- Да, если б ты знал, с какими отпетыми подонками, уголовниками, извращенцами… - отвечает, смеясь, Невзоров.

- А что тыхотел? Ты хотел, чтобы нас взяли в какую-то другую компания? Это вряд ли...

Шнуров признался, что на дальнюю полку ксиву убирать не станет, а будет ею активно пользоваться. Ну, не каждый день, а в каких-то особых случаях:

- Теперь так и будем говорить во всяких экстренных ситуациях:

«*** (отстаньте) – я святой!»

Ксива должна пригодиться. Фото: Стоп-кадр

СПРАВКА КП:

Русская Пастафарианская Церковь Макаронного Пастриархата была зарегистрирована в России в 2013 году. Она проповедует пародийную религию, основанную физиком Бобби Хендерсоном. В ответ на то, что власти Канзаса решили ввести в школах теорию Разумного замысла, он придумал в знак протеста историю про Макаронного монстра.

Шнуров и Невзоров стали первыми святыми Русской Пастафарианской Церкви Макаронного Пастриархата. При этом сообщество пастафарианцев, которое считается официальным, осудило этот шаг, заявив, что святых у Русской Пастафарианской Церкви нет.