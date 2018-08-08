2018-08-08T12:03:12+03:00
Звезды

«Какое-то брюзжание»: Сергей Шнуров поддержал Монеточку в конфликте с Земфирой

Лидер «Ленинграда» - за молодежь!
Елена МОЛОДКИНА
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Сергей Шнуров считает Монеточку прикольной и смелой. Фото: "Инстаграм"Сергей Шнуров считает Монеточку прикольной и смелой. Фото: "Инстаграм"
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Самые громкие события этого лета – два развода и одна Монеточка. По творчеству этой певицы первой прошлась Земфира. Она назвала голос новоявленной звезды, завоевавшей популярность в Интернете, «омерзительным». Хотя тексты песен у нее «отличные». Но это не спасает.

- Вокальный тембр – тот же инструмент. Если он приятен, можно петь всякую чушь. Пример: Жанна Агузарова, - заявила Земфира. Понятно, что Монеточке с ее голосом лучше вообще не петь.

Вслед за рок-исполнительницей свое нецензурное «фи» в адрес Монеточки, в миру Елизаветы Гырдымовой, выразила и Елена Ваенга.

- Какая же это чудовищная *** (чушь). А «все» как с катушек… даже те у кого вроде и со вкусом и с мозгами впорядке…. жесть» (орфография и пунктуация сохранены, - прим. ред.), - написала Ваенга в комментариях под видео с выступления Лизы Монеточки.

А вот лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров со своими взрослыми коллегами по музыкальному цеху совершенно не согласен. В конфликте Монеточки и Земфиры он встал на сторону той, что помоложе. И вообще Шнур считает Монеточку прикольной.

- Я, конечно, за молодость. Монеточку я слушал. Гармония у нее *** (украдена) у Daft Punk, а для этого нужна определенная смелость. Ей 20 лет, она прикольная, - цитирует Шнурова Spletnik.

Он, как человек прогрессивных взглядов, за молодежь. И считает, что осуждение нового поколения совсем не красит. Даже матерых музыкантов.

- А по поводу наезда Земфиры на всю молодежь – тут, наверное, какое-то брюзжание, что не идет никому. Я за молодежь, - говорит Шнуров.

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Практически под каждой статьей про российских звезд и музыкальные премии появлялись комментарии: «где новые имена», «хватит писать про утиль», «заполонили эстраду и не дают дорогу молодым». Действительно, долгое время наша музыка повторяла сама себя, а если даже кто-то и просачивался в стройные ряды монстров отечественного шоу-бизнеса, то был неотличим от коллег по цеху. Но вместе с новым поколением начала появляться и новая музыка. Герои начали вырастать не на фестивалях, а из пабликов в соцсетях и роликов в Youtube. Мы решили сделать обзор самых интересных артистов, которых сегодня слушают молодые. (подробности)

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