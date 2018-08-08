На «Балтике» отпраздновали Международный день пива

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-08T12:19:36+03:00

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3 августа во всем мире отметили Международный день пива. Компания «Балтика» присоединилась к празднованию, устроив в минувший уикенд для посетителей пивоварен от Хабаровска до Санкт-Петербурга «кругосветку» - виртуальное путешествие по странам, где появились уникальные и неповторимые сорта.

Напомним, что Международный день пива с 2007 года ежегодно празднуют в первую пятницу августа с легкой подачи одного из американских баров. Идея собраться с друзьями, чтобы насладиться отменным вкусом, поздравить пивоваров и объединить мир под знаменем пива появилась в солнечной Калифорнии и быстро стала популярной во всем мире. В этом году событие выпало на 3 августа, его отметили в более чем 200 городах на пяти континентах.

Пенный напиток, которое производит «Балтика», выбирают потребители с абсолютно разными вкусовыми предпочтениями. Всё благодаря разнообразию пивных стилей, каждый из которых имеет свою историю, культуру потребления и географические корни. Чтобы ближе познакомить с ними, организаторы подготовили для гостей оригинальную программу с экскурсией по производству.

Программа выдалась насыщенной. Каждая остановка на современной пивоварне - очередной этап создания напитка, новая страна и особенный сорт. В «британской» секции участники обсудили характерные черты традиционного темного, которое варится по старинным английским рецептам из элитного хмеля и специальных дрожжей.

Евгений, участник экскурсии: «Есть две вещи, за которые я благодарен Британии - это портер и футбол. И они так прекрасно сочетаются!».

В «немецкой» зоне рассказали сразу о двух сортах. Это объясняется тем, что страна долгое время была разделена, и в каждом регионе сформировались свои обычаи. Бавария — родина стиля вайсбир — вдохновила российских пивоваров на создание пшеничной восьмёрки с густой плотной пенной шапкой, а Северный Рейн-Вестфалия был местом, где заложили традиции создания дортмундеров.

Участники задавали много вопросов по маршруту, особенно это касалось новинок последних лет. Например, в «бельгийской» зоне гости обсудили мягкое освежающее безалкогольное пшеничное, которое благодаря использованию пшеничного солода обладает приятным ароматом с пряно-цитрусовыми нотками и янтарным матовым цветом. На примере «нулевки» гости узнали, как сегодня пивовары переосмыслили традиционный бельгийский сорт витбир и приготовили его безалкогольную версию. Кстати, сохранить вкус и аромат позволяет современное оборудование, способное с помощью мембранной фильтрации удалить крепость из уже готового напитка.

Оксана, участница экскурсии: «Сегодня на экскурсии нам рассказали не только о классических сортах, но и о новинках. Конечно, когда возникает какая-то новая категория или сорт, например, безалкогольное пшеничное пиво или Hard Drink, сначала есть некоторое недоверие - из чего их производят и как. Посещение пивоварни эти сомнения развеяло. Я увидела, что обе новинки проходят традиционный полный цикл производства, а за ингредиентами всегда строгий контроль. Всем скептикам: не стоит гадать, лучше сразу приходить на экскурсию и спрашивать у специалистов!»

В заключительной части экскурсии гости отправились в дегустационный зал, где каждый слушатель смог выбрать наиболее заинтересовавший во время «кругосветки» сорт и узнать от организаторов, с какими блюдами он идеально сочетается.