2018-08-08T12:19:36+03:00
Новости компаний

На «Балтике» отпраздновали Международный день пива

И отправились в виртуальное путешествие по странам, где появились уникальные сорта пенного
Поделиться:
В музее. Фото предоставлено компанией "Балтика".В музее. Фото предоставлено компанией "Балтика".
Изменить размер текста:

3 августа во всем мире отметили Международный день пива. Компания «Балтика» присоединилась к празднованию, устроив в минувший уикенд для посетителей пивоварен от Хабаровска до Санкт-Петербурга «кругосветку» - виртуальное путешествие по странам, где появились уникальные и неповторимые сорта.

Напомним, что Международный день пива с 2007 года ежегодно празднуют в первую пятницу августа с легкой подачи одного из американских баров. Идея собраться с друзьями, чтобы насладиться отменным вкусом, поздравить пивоваров и объединить мир под знаменем пива появилась в солнечной Калифорнии и быстро стала популярной во всем мире. В этом году событие выпало на 3 августа, его отметили в более чем 200 городах на пяти континентах.

Пенный напиток, которое производит «Балтика», выбирают потребители с абсолютно разными вкусовыми предпочтениями. Всё благодаря разнообразию пивных стилей, каждый из которых имеет свою историю, культуру потребления и географические корни. Чтобы ближе познакомить с ними, организаторы подготовили для гостей оригинальную программу с экскурсией по производству.

Программа выдалась насыщенной. Каждая остановка на современной пивоварне - очередной этап создания напитка, новая страна и особенный сорт. В «британской» секции участники обсудили характерные черты традиционного темного, которое варится по старинным английским рецептам из элитного хмеля и специальных дрожжей.

Евгений, участник экскурсии: «Есть две вещи, за которые я благодарен Британии - это портер и футбол. И они так прекрасно сочетаются!».

В «немецкой» зоне рассказали сразу о двух сортах. Это объясняется тем, что страна долгое время была разделена, и в каждом регионе сформировались свои обычаи. Бавария — родина стиля вайсбир — вдохновила российских пивоваров на создание пшеничной восьмёрки с густой плотной пенной шапкой, а Северный Рейн-Вестфалия был местом, где заложили традиции создания дортмундеров.

Участники задавали много вопросов по маршруту, особенно это касалось новинок последних лет. Например, в «бельгийской» зоне гости обсудили мягкое освежающее безалкогольное пшеничное, которое благодаря использованию пшеничного солода обладает приятным ароматом с пряно-цитрусовыми нотками и янтарным матовым цветом. На примере «нулевки» гости узнали, как сегодня пивовары переосмыслили традиционный бельгийский сорт витбир и приготовили его безалкогольную версию. Кстати, сохранить вкус и аромат позволяет современное оборудование, способное с помощью мембранной фильтрации удалить крепость из уже готового напитка.

Оксана, участница экскурсии: «Сегодня на экскурсии нам рассказали не только о классических сортах, но и о новинках. Конечно, когда возникает какая-то новая категория или сорт, например, безалкогольное пшеничное пиво или Hard Drink, сначала есть некоторое недоверие - из чего их производят и как. Посещение пивоварни эти сомнения развеяло. Я увидела, что обе новинки проходят традиционный полный цикл производства, а за ингредиентами всегда строгий контроль. Всем скептикам: не стоит гадать, лучше сразу приходить на экскурсию и спрашивать у специалистов!»

В заключительной части экскурсии гости отправились в дегустационный зал, где каждый слушатель смог выбрать наиболее заинтересовавший во время «кругосветки» сорт и узнать от организаторов, с какими блюдами он идеально сочетается.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В гостинице в Санкт-Петербурге четверо мигрантов изнасиловали девушку и выбросили ее в окно
Доковый мост в Кронштадте закроют на девять месяцев на капитальный ремонт
Под Санкт-Петербургом таксист под угрозой расправы изнасиловал свою пассажирку
Две полосы на Большом Обуховском мосту закроют до октября
В Ленобласти пьяный "Отелло" выкинул свою сожительницу из окна на 4 этаже
В Приозерске 22-летний мигрант надругался над 6-летней девочкой
Пьяный мужчина рвал цветы и венки и бросал их в Вечный огонь на Марсовом поле
Станцию метро "Василеостровская" закрывали в утренний час-пик
Больше четырех часов пожарные тушили двухэтажный дом в Курортном районе
Гол Антона Заболотного признали лучшим голом за "Зенит" в прошлом сезоне
В Малой Вишере полиция сняла с поезда «Петербург-Иваново» зацепера, который ехал до Твери между вагонов
Из-за велопробега ко Дню строителя в Петербурге изменят маршруты автобусов
Сразу три ДТП на КАД затормозили движение от Выборского шоссе до проспекта Энгельса
В Петербурге рабочие просверлили пупок ангела перфоратором, чтобы поставить водосточную трубу
На развязке Выборгского шоссе с КАДом полностью закроют два съезда
Сразу после открытия «Площади Восстания», на проверку закрывали «Маяковскую»
Устроитель фестиваля «Боевая сталь», на котором под танк попал человек, пойдет под суд
Ленинградская область хочет построить дорогу от Кудрово до Мурманского шоссе
Сергей Семак хочет усилить состав «Зенита» новыми игроками
По требованиям жителей на Парнасе начали убирать незаконную свалку
В Петербурге закрывали второй вестибюль метро «Площадь Восстания».
Суд Петербурга оставил в силе приговор бывшему сенатору Александру Сабадашу
В Петербурге активисты разлили «лужу крови» в поддержку донорства