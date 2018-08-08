Петербург оставят без «умных табло»

СЕГОДНЯ 15:50 2018-08-08T16:56:47+03:00

В Смольном решили не продлевать аренду с компаниями, которые поставляют устройства для остановок общественного транспорта

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Остановки общественного транспорта в Петербурге останутся без «умных табло». Электронные помощники для горожан начали устанавливать еще в 2015 году. Но в Смольном приняли решение их демонтировать. Дело в том, что город не стал продлевать договор аренды с компаниями, которые поставляли эти устройства.

«Умные табло» показывали время прибытия автобусов, троллейбусов и трамваев на конкретную остановку. Так петербуржцы могли узнать, через сколько минут прибудет нужный им транспорт. Устройство работает от солнечных батарей. В течение дня оно подзаряжается от света, поэтому со своей работой справляется и ночью. Отображается на экранах и дополнительная информация – дата, время и температура воздуха.

Первыми такие табло появились на остановках в Центральном, Адмиралтейском и Василеостровском районах. С них же еще весной этого года и начали демонтаж. Убрали некоторые экраны также и в Выборгском и Калининском районах.

– Всего на данный момент демонтировано 105 табло. Еще 80 уберут в начале следующего года, когда закончится срок действия контракта, – рассказал «КП» - Петербург» пресс-секретарь ГКУ «Организатор перевозок» Роман Агапитов.

Убирают табло по городу сами компании. При этом и устанавливали, и обслуживали экраны они за свой же счет.

– По условиям контракта, из бюджета компаниям платили только за то, что они предоставляют услугу информирования, им перечислялась сумма каждый месяц. Если табло не работало, например, в какой-то день за месяц, то за этот день финансирования не было, – рассказали в «Организаторе перевозок».

Почему продлевать контракт не стали, объяснить «Комсомолке» не смогли ни в Комитете по транспорту, ни в «Организаторе перевозок». Правда, совсем отказываться от идеи подобных устройств в городе не собираются.

– Комитет по транспорту и «Организатор перевозок» совместно будут искать пути решения этого вопроса, – добавили в пресс-службе «Организатора перевозок».