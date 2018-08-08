2018-08-08T15:46:22+03:00
Происшествия

Задержанного после теракта в метро Петербурга вербовщика ИГИЛ приговорили к 6 годам колонии

Экстремист обещал будущим террористам рай и жен
Роман ЛЯЛИН
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Вербовщика ИГИЛ отправили в колониюВербовщика ИГИЛ отправили в колониюФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге Московский окружной военный суд поставил точку в уголовном деле вербовщика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ гражданина Узбекистана Феруза Инакова. Экстремиста задержали сразу же после взрыва в метро Северной столицы. Напомним, во время теракта в подземке погибли 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Сразу же после этого силовики провели масштабную операцию по задержанию экстремистов.

Вместе с Инаковым были задержаны еще семь его сообщников - братья Атабек и Азизбек Рустамовы, Шухрат Сатымбаев, Бахадир Мадрахимов, Уулу Исламбек Ойбек, Журабек Муратов и Искандер Нурбаев. Вербовщики действовали в Петербурге. Их основными целями были выходцы из республик Средней Азии. Экстремисты были тонкими психологами, поэтому чаще всего давили на религиозных мусульман.

Сам Инаков свою вину не признал Фото: Олег ЗОЛОТО

Сам Инаков свою вину не призналФото: Олег ЗОЛОТО

Вербовщики внушали мусульман, что те должны вступить в войну в Сирии. Экстремисты призывали примкнуть к террористам ИГИЛ или устроить теракт на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Взамен будущим смертникам обещали десятки жен, рай после смерти и деньги для всей семьи.

Вербовка проходила в основном через социальные сети. Поначалу экстремисты прощупывали почву и узнавали биографию своих "подопечных". Затем заводили темы о религиозной литературе и рассказывали о джихаде. В дальнейшем разговор проходил по телефону. Поначалу задержание экстремистов связали со смертником Джалиловым. Но в материалах дела упоминания о теракте в метро не оказалось.

Поначалу вербовщиков связывали с терактом в метро Петербурга, но в суде это не подтвердилось Фото: Александр ГЛУЗ

Поначалу вербовщиков связывали с терактом в метро Петербурга, но в суде это не подтвердилосьФото: Александр ГЛУЗ

- Суд посчитал доказанным, что Феруз Инаков осуществлял на территории Санкт-Петербурга склонение, вербовку и иное вовлечение лиц, преимущественно выходцев из республик Средней Азии, в организацию "Исламское государство" для совершения преступлений террористической направленности, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Сам Инаков вину не признал. В материалах дела нет упоминания фамилии Джалилов.

Сейчас суд признал Феруза Инокова виновным и приговорил его к шести годам колонии общего режима.

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