Грациозные, но пугливые: в Петербурге у дамбы поселились цапли

СЕГОДНЯ 15:46 2018-08-08T15:46:25+03:00

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Грациозные белокрылые и серокрылые птицы теперь живут в Кронштадтском районе Петербурга. Вблизи дамбы впервые поселились цапли. Сотрудники Комплекса защитных сооружений Петербурга насчитали больше десяти прекрасных особей.

- Появление цапель в Кронштадском районе - явление не ординарное, - рассказали в пресс-службе КЗС. - Орнитологи предполагают, что это может быть связано со сложившимися благоприятными условиями вблизи дамбы. До сих пор этих птиц в "нашей" акватории не было.

Живут цапли на мелководье дамбы Д-6. Машины их не пугают, а вот люди - очень.

- Чуть завидят человек и сразу взлетают с места и перелетают подальше от посторонних глаз, - рассказывают сотрудники дамбы. - Тем не менее, несколько фотографий этих красивых птиц сделать все-таки удалось.

Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Ленинградского зоопарка, серых цапель в Ленинградской области немало. Белая же - для нашего региона редкая гостья. Связывать появление пернатых с устойчивой жарой не стали, отметили, что основной фактор все же - еда.

- Если там достаточно кормовой базы, то они могут прожить там оседлое время, - пояснили специалисты. - Но это не значит, что они поселились здесь навсегда. У них уже закончился период гнездования, и они разлетаются кто куда.

Птицы очень пугливы Фото: предоставлено КЗС Санкт-Петербурга