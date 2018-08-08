В Петербурге пропал музыкант модной группы Paint Shop

СЕГОДНЯ 19:57 2018-08-08T20:47:39+03:00

Последний раз его видели вечером на студии. Но домой он так и не вернулся. Его машина тоже исчезла

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Полиция Петербурга начала поиски 32-летнего басиста Paint Shop Евгения Маринченко. Коллектив недавно выступил в клубе A2 вместе с группой «Марсель». К осени Paint Shop готовили дебютный альбом. Но теперь после исчезновения Маринченко все сроки могут сдвинуться.

Евгений не только сочинял песни, но и работал звукорежиссером на студии Galernaya. На работе он и пропал.

Маринченко не только играет в Paint Shop, но и работает на студии GalernayaФото: vk.com

- 7 августа у Жени был рабочий день на студии, - рассказывают близкие музыканта. - В 5 вечера к нему заглянул вокалист Paint Shop Никита Баринов. По его словам, все было хорошо. Женя вел себя как обычно. В шесть Никита ушел. Он стал последним, кто видел Евгения.

Маринченко хватились в полночь. На запись пришла начинающая певица. А студия оказалась закрыта. Дома Евгений тоже не появлялся. Причем пропала и машина музыканта, которая была припаркована неподалеку от «Галерной». Родные басиста написали заявление об исчезновении в полицию.

Если вы увидели Евгения Маринченко на улице или знаете, где он может быть, звоните по телефону 8-962-940-33-89.

если вы знаете, где Евгений, звоните по указанному телефонуФото: vk.com

Paint Shop - Трамвай // специально для #фадеевуслышит.