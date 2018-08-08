Вам дороги или ехать? Смольный потребовал прекратить ремонт Вантового моста из-за пробок

СЕГОДНЯ 20:53 2018-08-08T20:54:16+03:00

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Тяжелая дорожная ситуация, сложившаяся на Вантовом мосту в Петербурге, заставила власти города потребовать убрать ремонтную технику с переправы.

- Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) потребовала от Управления федеральных автомобильных дорог (УПРДОР) «Северо-Запад» приостановить работы по ремонту дорожного покрытия Большого Обуховского (Вантового) моста и обеспечить свободный проезд транспорта до окончания работ по ремонту дорог на Володарском мосту, - сообщается на сайте ГАТИ.

Проблемная ситуация возникла из-за того, что Вантовый мост является частью трассы федерального значения – Кольцевой автодороги Петербурга, и его ремонтом занимается подразделение «Росавтодора» (УПРДОР «Северо-Запад»), а за городские улицы отвечает уже другая организация. Несогласованность в действиях двух хозяйствующих субъектов, как говорят в таком случае, обернулась головной болью для петербургских автомобилистов – они встали в «мертвые» пробки.

- Нарушение УПРДОР «Северо-Запад» сроков производства работ по дорожному ремонту Большого Обуховского моста способствовало возникновению сложной дорожно-транспортной ситуацией в городе, - отмечает ГАТИ.

В Инспекции подчеркивают, что именно федеральные дорожники затянули с ремонтом Вантового моста. Альтернативной переправой в районе является Володарский мост, на который, в свою очередь, планово вышел «Мостотрест». В итоге два основных моста через Неву в восточной части Петербурга встали в огромных заторах.

Если сверяться с сервисом Яндекс. Пробки, то можно увидеть, какие затруднения имеются на подъезде к Вантовому мосту по КАД от Мурманского шоссе и к Володарскому по Ивановской улице. Эти участки окрашены красным и бардовым цветом, что означает скорость движения в 5-7 километров в час.

Вантовый мост планируют ремонтировать и осенью. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

При этом сегодня на сайте УПРДОРа опубликовано новое предупреждение о закрытии двух полос на Вантовом мосту с 11 августа по 1 октября. Теперь на внешнем участке КАД. Что после этого случится с движением в близлежащих районах города, сейчас даже трудно представить.