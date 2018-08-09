СЕГОДНЯ 17:43 2018-08-09T19:46:18+03:00

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Динамо (Минск) – Зенит 9 августа 2018 года. Прямая онлайн-трансляция матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы

ФК Динамо (Минск) и ФК Зенит в четверг, 9 августа, на стадионе "Динамо" в Минске (Беларусь) проведут матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

До этого минчане обыграли североирландский Дерри Сити. В первом матче в гостях динамовцы победили 2:0, а вот дома уступили 2:1. Во втором раунде Динамо было сильнее словацкого ДАКа - 3:1 в гостях и 4:1 - дома.

Кроме того, отметим, что нынешний соперник Зенита - семикратный чемпион Белоруссии. Правда, последний раз золотые медали динамовцы завоевали в 2004 году. И в прошлом сезоне минчане лишь по дополнительным показателям уступили золотые медали БАТЭ, лидеру белорусского футбола. Сейчас минчане находятся на 2-м месте в турнирной таблице белорусского чемпионата, отставая от БАТЭ на 7 очков.

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак накануне игры Зенита с Динамо (Минск) заявил, что на поле выйдут те футболисты, "кто готов". Среди них, совершенно точно уже, не будет Артема Дзюбы.

Главный тренер ФК Зенит Сергей Семак.Фото: Александр ГЛУЗ

- Дзюба этим летом провел много матчей, он старается и показывает свой максимум, за что ему спасибо. Но ему нужна не только игровая практика, но и тренировочная.

Напомним, что с мая 2017-го минское Динамо тренирует Сергей Гуренко.

Статистика личных встреч Динамо (Минск) – Зенит

Динамо (Минск) – Зенит за всю историю встречались 78 раз в различных турнирах.

Поединки между командами, представляющими республики бывшего Советского Союза, всегда вызывают повышенный интерес. В чемпионатах СССР Зенит и минское Динамо встречались 78 раз. При этом счет равный: 25 побед на счету динамовцев, 26 – на счету зенитовцев, 27 матчей завершились вничью. После распада СССР в официальных матчах эти соперники не встречались.

Но у «Зенита» есть опыт встреч с белорусскими командами. В сезоне 2008/2009 в групповом турнире Лиге чемпионов петербуржцы играли с клубом БАТЭ из города Борисов. Поединок в Петербурге завершился вничью – 0:0, в ответном матче верх взяли зенитовцы – 2:0.

История встреч сборной Динамо (Минск) – Зенит

Первый гостевой матч в чемпионате страны с минской командой «Зенит» провел в Тбилиси в мае 1945 года. В 1950-м зенитовцы проигрывали в Минске после первого тайма, но в перерыве тренер заменил форварда центральным защитником, который забил один и з голов, и команда победила!

Последнюю гостевую победу над минским «Динамо» «Зенит» одержал в ноябре 1986-го. Этот матч проходил в прямом смысле в тумане.

В российский период зенитовцы уже играли в Минске на стадионе «Динамо»: с БАТЭ в групповом раунде Лиги чемпионов.

Состав Зенита на матч с Динамо 9 августа

Шатов - Дриусси - Ригони - Кузяев - Краневиттер - Эрнани - Набиуллин - Мевля - Иванович - Анюков. В воротах - Лодыгин

Состав Динамо (Минск) на игру с Зенитом 9 августа

Швецов - Галович - Яхая - Николич - Роша - Иванов - Бегунов - Хващинский - Шитов - Корзун

В воротах - Горбунов

Прогноз на матч Динамо (Минск) – Зенит 9 августа 2018 года

Прогноз на матч: Динамо (Минск) – Зенит 1:1 (боевая ничья).

Трансляция матча Динамо (Минск) – Зенит 9 августа 2018 года

Трансляция матча Динамо (Минск) – Зенит 9 августа 2018 года состоится в прямом эфире на канале Беларусь 5 в 20.00 по московскому времени.

Главный арбитр матча Динамо (Минск) – Зенит 9 августа 2018 года - грек Папапетру Анастасиос.