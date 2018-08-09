2018-08-09T18:29:08+03:00
Телевизор

Истории блокадных котов расскажут в продолжении фильма «Место встречи изменить нельзя»

Съемки стартуют в октябре
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Снимать «Митьковскую встречу эры милосердия» создатели фильма планируют на народные пожертвования.Снимать «Митьковскую встречу эры милосердия» создатели фильма планируют на народные пожертвования.Фото: СОЦСЕТИ
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Создатели нового фильма – петербургские художники – митьки. По словам режиссера Дмитрия Шагина, картина будет своеобразным признанием в любви к книге братьев Вайнеров «Эра милосердия». Ремейк представят публике в следующем году – как раз к сорокалетнему юбилею «Места встречи».

Фильм будет называться «Митьковская встреча эры милосердия». По сюжету, дело происходит в послевоенном Ленинграде. Детали сюжета пока не разглашаются. Известно лишь, что особое место в нем уделят кошкам. Причем, не каким-то вымышленным, а самым реальным.

Художники уже запустили флешмоб в Инстаграме, и предлагают всем желающим рассказать, как в их семье после блокады появился кот. Написать об этом можно у себя на странице с хэштегом #митькилюбяткотов. Лучшая история ляжет в сюжет нового фильма.

- Истории уже начинают потихоньку собираться, - рассказывает Елена Сапогова, одна из создателей картины. - Некоторые воспоминания просто разрывают сердце. Например, ленинградец Михаил Мальцев прислал историю, которую ему когда-то рассказала мать его друга. Они с сестрой впервые увидели живого кота как раз после блокады, когда с фронта вернулся дядя мальчика и привез им в подарок котенка. Дети, конечно, жутко перепугались, потому что раньше никогда живых кошек не видели.

Не меньше трогает история кота Максима, которую «Комсомолка» уже публиковала несколько лет назад. Хозяйка четвероногого друга Вера Володина вспоминает, что во время блокады ее дядя требовал кота на съедение чуть ли не каждый день.

- Мы с мамой, когда уходили из дома, запирали Максима на ключ. У нас еще жил попугай, и однажды Макс забрался к нему в клетку. Мы просто не поверили своим глазам, когда увидели птицу и кота, которые спали в холодной комнате, прижавшись друг к другу. На дядю это подействовало, и он перестал на кота покушаться. Так Максим пережил блокаду вместе с нами…

КСТАТИ

Снимать «Митьковскую встречу эры милосердия» создатели фильма планируют на народные пожертвования. Был запущен краудфандинговый проект, где любой желающий может поддержать «Митьков» и даже представить фильм вместе со съемочной группой во время петербургской премьеры картины.

Создателям нужно собрать 500 тысяч рублей. Пока есть только 150. Начало съемок назначили на октябрь.

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