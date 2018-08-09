«Иванушки International» выступят в Альпенхаусе

СЕГОДНЯ 18:33 2018-08-09T18:33:42+03:00

Их слушали 20 лет назад, слушают сейчас.

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11 августа в Альпенхаусе выступит один из самых известных и востребованных бойз-бэндов - «Иванушки International»

Начиная с 1995 года, композиции Игоря Матвиенко в исполнении «Иванушек» не просто становятся хитами, но и приносят группе небывалую популярность. Их слушали 20 лет назад, слушают сейчас и будут слушать спустя еще много-много лет.

На песнях коллектива выросло несколько поколений: сколько молодых людей влюблялись под «Тучи», расставались под «Кукла», мирились и женились под «Тополиный пух» и «Беги». А сейчас ведут своих детей на концерт «Иванушки International» и вместе с ними подпевают любимым шлягерам. Нескончаемая позитивная энергия коллектива заряжает настроением, а искренность подачи заслуживает отдельных оваций.

Количество билетов ограничено!

При покупке билета категории «Танцпол», у Вас есть возможность расположиться за любым боковым свободным столом на 1 или 2 этаже.