2018-08-09T18:33:42+03:00
Афиша

«Иванушки International» выступят в Альпенхаусе

Концерт состоится 11 августа
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Их слушали 20 лет назад, слушают сейчас.Их слушали 20 лет назад, слушают сейчас.
Изменить размер текста:

11 августа в Альпенхаусе выступит один из самых известных и востребованных бойз-бэндов - «Иванушки International»

Начиная с 1995 года, композиции Игоря Матвиенко в исполнении «Иванушек» не просто становятся хитами, но и приносят группе небывалую популярность. Их слушали 20 лет назад, слушают сейчас и будут слушать спустя еще много-много лет.

На песнях коллектива выросло несколько поколений: сколько молодых людей влюблялись под «Тучи», расставались под «Кукла», мирились и женились под «Тополиный пух» и «Беги». А сейчас ведут своих детей на концерт «Иванушки International» и вместе с ними подпевают любимым шлягерам. Нескончаемая позитивная энергия коллектива заряжает настроением, а искренность подачи заслуживает отдельных оваций.

Количество билетов ограничено!

При покупке билета категории «Танцпол», у Вас есть возможность расположиться за любым боковым свободным столом на 1 или 2 этаже.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дракой водителей и их пассажирок закончилось стояние в пробке у Муринского тоннеля
За пьяное убийство на остановке петербуржец получил 7 лет тюрьмы
Жаркое лето 2018-го два дня не дотянуло до рекорда
В Северной столице создадут «Школу Арктики»
В Петербурге выявили сговор поставщиков на медицинских торгах
В Петербурге вновь открыли торгово-развлекательный комплекс «Питерлэнд»
В Ленобласти завели дело против бывшего сотрудника колонии, получившего работу по поддельному диплому
В Стрельне почти на треть сгорел пассажирский автобус
Лопнувшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП на «Скандинавии»
Ночью над Петербургом заметили редкие серебристые облака
Обвиняемый в подготовке теракта в Казанском соборе получил 5 лет тюрьмы и штраф
С 10 августа в Санкт-Петербурге снова ограничат движение
Житель Ленинградской области получил за изнасилование 5 лет. Условно
На трамвайные пути Санкт-Петербурга завтра выходит "Метелица"
Санкт-Петербург 25 августа присоединится к Всероссийской "Ночи кино"
Из-за жары в Санкт-Петербурге резко возрос спрос на водные экскурсии
Губернатор Полтавченко встретится с сенатором-республиканцем из США
Петербург готовится к музыкальному фестивалю "Ленинградские мосты"
Подравшихся в СИЗО в Санкт-Петербурге заключенных доставили в больницу
В Санкт-Петербурге за 650 тысяч рублей продают черного крокодила Матильду
Петербуржец, хранящий дома оружие, заявил в полицию о найденном в лесу обрезе с патронами
В Санкт-Петербурге безработный за час совершил три разбоя
В четверг 9 августа в Санкт-Петербурге снова жара плюс 30 градусов
Коня-единорога, сбежавшего после фотосессии, нашли и доставили в Экспофорум
В красной икре, купленной в Spar, петербуржец нашел осколки стеклопластика
Женщина за рулем "Рено" наехала на двух подростков на "зебре" в Санкт-Петербурге
Матч "Зенит" - "Динамо" покажут на гигантских экранах на стадионе "Санкт-Петербург"
На развязке КАД с Таллинским шоссе из-за ремонта перекроют четыре полосы
Петербургский СКА и московский ЦСКА обменялись хоккеистами