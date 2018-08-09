2018-08-09T18:37:27+03:00
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Лидер рок-группы 7Раса Саша Растич выпускает дебютную книгу «На качелях»

Это истории взлетов и падений, как личных так и коллективных
Степан СТЕПАНОВ
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Саша Растич выпускает свою первую книгу, получившую название "На качелях".Саша Растич выпускает свою первую книгу, получившую название "На качелях".
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Книга повествует о становлении гранжа в России и появлении альтернативной музыкальной сцены на примере собственного жизненного опыта автора.

Седьмая Раса - один из самых ярких и загадочный коллективов на российской альтернативной сцене. Их музыку знают от мала до велика, их песни давно разлетелись на цитаты, известные даже далёким от рока людям.

В своих интервью музыканты редко делились подробностями личной жизни, придерживаясь позиции, что творчеством они могут сказать больше. Музыканты не были замечены в скандальных выходках, держались в стороне от шумных тусовок, стремясь сохранить сакральные идеи андеграунда, не расплескав их в рок-н-рольном угаре. До сих пор в сети можно найти только скудные обрывки о закулисной жизни артистов.

По прошествии более чем 20-ти лет существования группы, ее лидер Саша Растич выпускает свою первую книгу, получившую название "На качелях".

"На качелях" - это истории взлетов и падений, как личных так и коллективных. Это смех и слезы, успехи и неудачи, юношеские надежды и реалии взрослой жизни.

Школьные годы на окраине Казахстана, студенческая столичная рок-тусовка, заметки гастрольного тура, а также первое "путешествие" в Индию во всех смыслах этого слова - не оставят читателей равнодушными.

Легкое, ироничное (а местами и глубокое), увлекательное повествование будет интересно не только поклонникам альтернативы и начинающим музыкантам, но и сторонним читателям в силу художественной ценности данного произведения.

Презентация книги запланирована на сентябрь 2018 года.

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