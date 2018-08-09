В Петербурге пройдет первый в России флешмоб «Дирижируй мной»

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-09T18:40:58+03:00

Каждый горожанин сможет попробовать себя в качестве Маэстро оркестра профессиональных музыкантов.

Он состоится 12 августа с 15:00 до 16:00 на пешеходном участке Большой Морской

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Флешмоб впервые пройдет в Санкт-Петербурге, культурной столице России, при поддержке проекта «Русские Музыкальные Сезоны». Участие в флешмобе бесплатное и направлено в первую очередь на популяризацию русской классической музыки.

Камерный оркестр расположится в 10 метрах от арки Главного штаба, однако место дирижера сможет занять любой желающий. По взмаху палочки центр города наполнится звучанием композиций, которые известны каждому человеку. Организаторы акции поясняют, что основная задача – напомнить о том, что классическая музыка современна, многогранна и таит в себе множество эмоций.

Уникальность событий РМС заключается в нетривиальной подаче, как музыкального материала, так и проведении самого вечера. Гости вечера погружаются в атмосферу аристократичного музыкального салона начала 20 века, в рамках экскурсии по парадным залам, гости узнают множество фактов о жизни и тайнах владельцев до и после печально известных исторических событий.

Музыкальная программа вечеров наполнена произведениями русских композиторов: П.И Чайковского, Д.Д. Шостаковича, С.В. Рахманинова, а так же композиторов, чья жизнь связанна с Россией в виртуозном исполнении артистов ведущих театров города и юных дарований России.