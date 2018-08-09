Достопримечательности северо-западного региона превратят в 3D-модель

СЕГОДНЯ 18:42 2018-08-09T18:43:24+03:00

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Знаменитый туристический маршрут по северо-западу России, который называют «Серебряным ожерельем», вскоре можно будет изучать и в трехмерной графике. Памятники, крепости и храмы обретут «виртуальную жизнь» благодаря уникальному проекту «Открывая Серебряное ожерелье».

В течение ближайшего года блогеры и журналисты проведут ряд экспедиций по исторически значимым областям и городам СЗФО. По итогам проекта будет разработано более десяти 3D-моделей ключевых достопримечательностей региона. Все они будут загружены в приложение «дополненной реальности» - чтобы любоваться нашими туристическими сокровищами во всех подробностях можно было в любое время и в любой точке мира.

- Уже этой зимой мы побываем в Ненецком автономном округе и Республике Коми, а также заглянем в Великий Устюг к Деду Морозу. Весной поедем в янтарный Калининград, а летом отправимся по центральной части СЗФО – Псковской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской областям, - поделился планами на будущее один из организаторов проекта, глава «Сообщества Питерских блогеров» Павел Прокофьев.

Первая экспедиция уже стартовала, 9 августа представители СМИ и блогеры отправились в Республику Карелия на остров Кижи. Напомним, там расположен знаменитый архитектурный ансамбль деревянного зодчества, состоящий из церквей XVIII-XIX веков, и входящий в состав всемирного наследия ЮНЕСКО в России. В этом этапе участвует и журналист «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

- «Открывая Серебряное ожерелье» – уникальный проект, раскрывающий красоту и богатство Русского Севера. Безусловно, использование современных мультимедийных технологий – таких как 3D-моделирование – придаст новый импульс развитию проекта. «Серебряное ожерелье» засияет новыми красками, - уверен Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Проект по трехмерному моделированию достопримечательностей главного туристического маршрута СЗФО поддержал и бизнес региона: одним из организаторов и вдохновителей экспедиций стал Северо-Западный банк ПАО Сбербанк.