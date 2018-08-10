M-1 Challenge 96. Санжар Адилов против Важи Циптаури

10 Авг. 18:03 2018-08-13T16:58:26+03:00

Каждый из будущих противников обладает великолепной техникой и настроен только на досрочную победу.

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В рамках соревнований пройдет бой между чемпионом мира по MMA Санжаром Адиловым (Казахстан), 3-0 и Важей Циптаури (Грузия), 5-1.

Санжар Адилов в 2017 году выиграл чемпионат мира по смешанным боевым единоборствам и тогда же завоевал звание лучшего бойца этого турнира. Помимо достижений в любительских MMA, в 2015 году он становился вице-чемпионом мира по боевому самбо и удостоен звания МСМК в этой дисциплине. Его профессиональная карьера насчитывает три боя и во всех трех он одержал досрочные победы.

Чемпион Грузии по кикбоксингу и MMA Важа Циптаури провел в рейдже M-1 Global уже три боя и во всех трех одержал победу одним и тем же приемом – гильотиной. Поочередно были повержены чемпион Швейцарии по БЖЖ Фредерико Гутцвиллер, чемпион GMC Димитар Костов и китайский проспект Ху Лианг. Четвертая подряд победа может приблизить грузинского бойца вплотную к титульному бою.

Каждый из будущих противников обладает великолепной техникой и настроен только на досрочную победу.