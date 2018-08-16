Камера видеонаблюдения засняла жертву и ее предполагаемых убийц за несколько минут до расправы

СЕГОДНЯ 16:39 2018-08-16T16:47:51+03:00

За несколько минут до преступления. Скрин с видеозаписи, опубликованной СК РФ по Санкт-Петерубургу

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Следователи Петербурга вышли на след мужчин, которые причастны к жестокому убийству брата и сестры в районе Купчино. Один из них уже задержан, второй только едет с конвоирами из Курской области. Туда 30-летний рецидивист успел сбежать после того, как вместе с другом расправился с 50-летними близнецами.

Как пояснили «КП-Петербург» в Следственном комитете, причины жестокого убийства брата и сестры не установлены – подозреваемые еще не дали показания. Однако следователи смогли установить события вечера 13 августа. Так, двое мужчин распивали алкоголь вместе с 50-летними близнецами в их квартире на Загребском бульваре. В какой-то момент рецидивисты приступили к реализации своего плана – закололи сначала одну свою жертву, затем – вторую.

- Далее мужчины похитили из квартиры телевизор, ювелирные изделия и вещи. С целью сокрытия следов преступления соучастники подожгли квартиру, а также включили газовые конфорки с расчетом на последующий взрыв газовоздушной смеси, - рассказали в СК.

Пожар был потушен, однако тела убитых огонь не скрыл. Более того, помогли в раскрытии преступления и камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде. На кадрах видно, как молодые мужчины и их будущая жертва заходят в лифт: негодяи грубо заталкивают в него 50-летнюю женщину. На следующем кадре видно, как они находятся за пределами подъезда с телевизором в руках.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц».