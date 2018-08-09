Есть такое средство, чтоб вновь попасть в детство!

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-09T14:14:58+03:00

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11 августа в Ломоносовском районе, на всесезонном курорте «Туттари-парк» состоится региональный этап Всероссийского фестиваля дворовых и национальных видов спорта.

Мы сейчас часто жалуемся, что дети стали меньше гулять, мало двигаются, не дышат свежим воздухом, со сверстниками общаются только в интернете. Сидят дома за компьютерами или ходят целыми днями по секциям, кружкам и студиям. Дополнительное образование – это, конечно, замечательно. Но… как-то незаметно исчезли из нашей жизни подвижные игры, все эти казаки-разбойники, пятнашки, догонялки, вышибалы, прыгалки, «классики»,которые когда-то составляли огромную и счастливую часть детства. Хорошо ещё, чтопо-прежнему популярен дворовой футбол, и ледовые коробки зимой заливают для любителей побегать с клюшкой, а покидать мячик в кольцо около домас удовольствием выходят и взрослые.

Организаторы фестиваля дворовых и национальных видов спорта – Ленинградское областное региональное отделение Всероссийской федерации школьного спорта и комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области – решили, что нужно возрождать добрые народные традиции. Цель мероприятия в Туттари-парке –повысить интерес людей к популярным и доступным видам спорта, таким как минифутбол, стритбол, пляжный волейбол, городки, легкая атлетика и даже… метание сапога. А что? В соседней Финляндиипроводятся даже целые чемпионаты по летающим сапогам.

Будет эта забавная игра и в Туттари-парке. И другие соревнования тоже! А ещё конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», где родители с детьми выступят единым сплоченным коллективом и дружно поборются за медали. Ведь в командных видах спорта важна сыгранность и взаимопонимание, а они начинаются в семье.

На праздник приглашены спортсмены-любители из Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Карелии, Архангельска, Великого Новгорода, Мурманска. Среди участников будут команды национально-культурных объединений и религиозных конфессий, которые покажут, как единство духа способствует победам.

Начало в 12.00.