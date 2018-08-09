2018-08-09T15:33:00+03:00
Новости компаний

Абоненты «МегаФона» увидят матч «Зенита» на стадионе «Смотри+ Арена»

Еврокубковая встреча с «Динамо» пройдет 16 августа на стадионе «Петровский»
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Уже в следующий четверг «МегаФон» на стадионе «Смотри+ Арена» впервые обеспечит прямую трансляцию матча Лиги Европы между питерским «Зенитом» и минским «Динамо». Абонентов оператора ждут приоритетные места с лучшим обзором и самый скоростной мобильный интернет.

Еврокубковый матч «Зенит» - «Динамо» пройдет 16 августа на стадионе «Петровский». Хотя его трибуны в этот раз будут пустыми, болельщики все-таки увидят игру, пусть и на другой футбольной площадке: на большом экране «Смотри+ Арены»* для тысяч фанатов состоится прямая трансляция матча, комментировать который будет Владимир Стогниенко. Кроме того, зрители смогут наблюдать за ходом встречи, расположившись в лаунж-зоне «Смотри+ Арены» на удобных бинбегах.

Впервые в бесплатной фан-зоне нового стадиона болельщики смогут насладиться игрой любимой команды в новом формате и взять автограф у Александра Кокорина, а перед этим послушать выступления популярных музыкантов и даже сделать фанатскую суперприческу.

- «МегаФон», выступая генеральным партнером мероприятия, не только обеспечит онлайн-трансляцию на «Смотри+ Арене», но и предоставит своим абонентам доступ к самому скоростному мобильному интернету**. Кроме того, абоненты «МегаФона» получат бесплатные промо-коды на приобретение билетов раньше, чем остальные болельщики и смогут выбрать лучшие места для просмотра матча, - рассказал директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Кермен Манджиева.

* Таким будет название стадиона «Санкт-Петербург» на время матча «Зенит» — «Динамо». Количество билетов ограничено.

** По результатам исследования OOKLA.

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