Выпускника школы, планировавшего взорвать Казанский собор, отправили в колонию на 5 лет

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-09T15:55:01+03:00

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Казанский собор в Санкт-Петербурге стал местом притяжения не только туристов, но и предполагаемых террористов. В конце 2017 года храм планировали взорвать члены запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Одному из них - Евгению Ефимову - на тот момент было 18 лет. Сегодня, 9 августа, в Санкт-Петербурге выпускнику школы вынесли приговор - 5 лет колонии.

Напомним, пердотвратить трагедию в Петербурге зимой 2017-го помогла чистая случайность. Владелец одного из гаражей решил проверить свое имущество, которое он сдавал Ефимову. Открыв дверь бокса, мужчина обомлел: молодой арендатор хранил у себя подозрительные бочки и склянки, от которых шел химический запах. Разбираться с парнем хозяин не стал и сразу обратился в ФСБ. Тогда силовики и накрыли местную ячейку будущих террористов.

СТАЛ НАЗЫВАТЬ ДРУЗЕЙ "НЕВЕРНЫМИ"

Евгений Ефимов раньше был обычным выпускником петербургской школы. Парень жил вместе с мамой, мечтал стать химиком и поступить в университет. В хулиганстве парень замечен не был. Позже учителя лишь разводили руками - тихий, спокойный, умный мальчик. Педагоги прочили Жени большое будущее. Но перед поступлением в университет парень выпускник увлекся исламом. Поначалу просто слушал арабскую музыку. А затем заинтересовался религиозными пабликами в Интернете.

Евгений увлекся исламом в соцсетях ФОТО: кадр оперативной съемки

- Сын перестал есть свинину, - рассказывала мама Евгения Оксана. - А потом и вовсе заявил, что хочет поменять веру, стать мусульманином. Говорил, что все христиане ведут неправильный образ жизни: пьют, курят, гуляют, а мусульмане все правильные.

Родители пытались вразумить сына, но тот твердо решил стать мусульманином. Дошло до того, что школьник снял нательный крест, отказался отмечать Пасху. Женя стал закрытым. Перестал общаться со своими друзьями,. Товарищей он стал считать - «неверными». Родителям же он объяснил, что теперь у него новые приятели - "братья", с которыми он познакомился в соцсетях.

Евгений, по словам родителей, менялся на глазах. Увлечения исламом и радикальные взгляды сына стали пугать мать. Когда женщина спросила у сын об его отношение к теракту в метро Петербурга, парень ответил уклончиво, не став осуждать боевика. После этого женщина еще больше занервничала и решила посмотреть компьютер сына. Тогда и стало понятно, что Женя состоит в экстремистских группах.

О странном поведении сына петербурженка сообщила ФСБ. Но силовики лишь пожали плечами. Женя же в это время решил отказаться от университета. Вместо учебы парень устроился работать на стройку. А позже объявил, что переезжает жить к друзьям в квартиру, за "которую не надо платить".

Мама первой заметила странное поведение сына

«ЛУЧШЕ ВЗОРВАТЬ ЗДАНИЕ ОМОНа»

Огромное влияние, как выяснят позже силовики, на русского выпускника оказали экстремистские видеозаписи. В соцсетях парень познакомился с другими радикалами, а чуть позже заявил, что будет заниматься "борьбой с неверными". Об этом он рассказал трем своим товарищам - уроженцу Дагестана Шамилю Омаргаджиеву, уроженцу Ингушетии Алисхану Эсмурзиеву и гражданину Таджикистана Фирузу Калавурову.

- Молодой человек неоднократно обсуждал приготовление к теракту и говорил о своей приверженности идеологии запрещенной в России ИГИЛ, - рассказывают в Пушкинском суде Санкт-Петербурга. - Евгений говорил также и о своих планах изготовить бомбу. Своим товарищам он показывал видеоролики из Интернета со сценами насилия и убийств, которые совершали террористы.

Силовики задержали и друзей Ефимова ФОТО: кадр оперативной съемки

Одна из таких встреч юного террориста прошла у входа на станцию метро Садовая после молитвы в мечети. Евгений рассказал своим приятелям, что решил напасть на мирных жителей с ножом. Но Калавуров и Эсмурзиев стали его отговаривать и убеждать, что лучше нападать не на гражданских, а на военных и сотрудников полиции. В итоге они предложили устроить самоподрыв в здании ОМОНа. Единственным, кто поддержал идею гражданских, был как раз Омаргаджиев. Шамиль заявил выпускнику школы, что «в борьбе с неверными можно убивать и мирных жителей».

«ПРИЗНАЛ ВИНУ И РАСКАЯЛСЯ»

После этого будущий террорист и решил устроить подрыв в Казанском соборе. Через мессенджер он озвучил свою идею вербовщику и получил одобрение. Об этом он тут же рассказал Шамилю на встрече в кафе "Шашлычная Халяль". Сам Омаргаджиев не стал отговаривать своего друга. Тогда молодой человек и стал готовиться к подрыву. Парень должен был сделать взрывчатку, расфасовать ее по бутылкам и нашпиговать гвоздями, которые должны были задеть как можно больше людей. К счастью, парня вскоре задержали.

- Во время обысков у Ефимова были обнаружены 8 пластиковых бутылок с этикетками "Ацетон", две упаковки резиновых перчаток, канистра с этикеткой "Электролит", канистра с этикеткой "Перекись водорода", упаковка спичек, - поясняют в суде. - Изготавливаемое взрывчатое вещество Ефимов планировал использовать для подрыва Казанского собора.

Парень планировал теракт в Казанском соборе

Сразу же после задержания молодого человека силовики скрутили и его подельников, которые, к слову, тоже были вооружены до зубов. У одного из них нашли автомат Калашникова. Сам Ефимов свою вину признал и попросил рассмотреть его уголовное дело в особом порядке - без следствия. И сейчс суд признал парня виновным.

- Суд посчитал доказанным, что Ефимов, действуя умышленно, осознавая общественную опасность совершаемого им деяния и наступление общественно опасных последствий, занимался незаконным изготовлением взрывчатого вещества, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Ефимов вину признал и раскаялся. Дело слушалось в особом порядке.

В итоге суд по правиламособого порядка не мог назначить парню больше 2/3 от максимального наказания. Поэтому Евгения приговорили к 5 годам колонии строгого режима со штрафом в 100 000 рублей.

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