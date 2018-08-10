Выставка Никаса Сафронова, дирижеры на Большой Морской и экскурсия на сегвеях: Как провести выходные в Санкт-Петербурге 11 - 12 августа

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-10T14:30:40+03:00

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Как провести выходные в Санкт-Петербурге 11 - 12 августа. "Комсомолка" собрала самые интересные события на ближайший уик-энд.

ЖИВОПИСЬ

«Высокая и тайная любовь»

В Петербурге открывается персональная выставка одного из самых известных российских живописцев современности – Никаса Сафронова. И это событие призвано стать одним из самых ярких в культурной жизни Северной столицы этого года. С 10 августа по 7 октября в Музее Академии Художеств можно будет увидеть более сотни живописных и графических работ художника. Среди них – пейзажи, натюрморты, портреты, а также полотна в уникальном авторском стиле «Dreаm vision». Выставка под названием «Высокая и тайная любовь» познакомит петербуржцев и гостей города с различными периодами творчества Никаса Сафронова – с конца 1990-х до 2018 года. Кроме того, будет представлен закрытый зал картин в стиле «Эротика», вход куда будет осуществляться только по отдельному билету (18+).

Фото: Предоставлено организаторами

Когда: 10 августа – 7 октября

Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00

Где: Научно-исследовательский музей Российской академии художеств, Университетская набережная, 17.

Стоимость:

Пн-Пт: 350 руб. – взрослый, 250 руб. – пенсионеры, студенты, 150 руб. – школьники.

Выходные и праздничные дни: 450 руб. – взрослый, 350 руб. – пенсионеры, студенты, 150 руб. – школьники.

Дети до 7 лет – бесплатно.

Вход в зал Категории 18+:

Пн-пт: 500 руб. – взрослый, 400 руб. – пенсионеры, студенты.

В выходные и праздничные дни: 600 руб. – взрослый, 500 руб. – пенсионеры, студенты.

Фотосъемка (на телефон, фотоаппарат) – 150 руб.

Картина Никаса Сафронова "Солнечный день в Венеции". Фото: Предоставлено организаторами

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

«Театральный Петербург на Книжных аллеях»

Театральный марафон прямо в центре Северной столицы, организованный ведущим билетным оператором города Bileter (ДТЗК), продолжается. В предстоящую субботу на Малой Конюшенной улице отметят сразу два юбилея. На сцену выйдет театр «Суббота», который готовится к открытию своего пятидесятого сезона. Артисты подготовили для проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях» специальную программу, которую сможет совершенно бесплатно увидеть любой желающий. Ведущие артисты театра покажут фрагменты из самых популярных постановок и исполнят песни из спектаклей разных лет. Живой музыкой публику, конечно, порадует фирменный оркестрик «Субботы».

"Театральный Петербург на Книжных Аллеях" проходит по субботам на Малой Конюшенной. Фото: Предоставлено организаторами

После этого театрального путешествия зрителей на Малой Конюшенной ждет встреча с настоящей легендой – народной артисткой России Татьяной Львовной Пилецкой, которая 2 июля отметила свой девяностолетний юбилей. Любимая актриса нескольких поколений поделится с поклонниками самыми яркими эпизодами своей творческой биографии и ответит на вопросы зрителей. Татьяна Львовна сегодня остается ведущей актрисой театра «Балтийский дом», где 7 сентября состоится премьера спектакля «Ма-Мурэ» по романтической комедии французского писателя Жана Сармана. О своей новой работе в этой постановке народная артистка также расскажет петербуржцам и гостям города на творческой встрече.

Татьяна Пилецкая на сцене. Фото: Предоставлено организаторами

Когда: 11 августа

Начало: 14:00

Где: «Летние Книжные аллеи», ул. Малая Конюшенная

Вход свободный

ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

«Питер, я люблю тебя»

Уже в пятый раз в Петербурге состоится фестиваль «Питер, я люблю тебя». Всем, кто хочет признаться в своих теплых чувствах к городу на Неве, стоит отправляться на Петропавловскую крепость. В честь первого юбилея мероприятия организаторы подготовили особую программу для петербуржцев и гостей города. На фестивале развернутся мастер-классы, спортивная зона, площадка для детей и фуд-корт. Конечно, не обойдется и без выступлений петербургских артистов. Сразу три коллектива порадуют зрителей своими концертами – Alai Oli, ВИА «Пролетарское танго» и PlusFive. Традиционно в рамках фестиваля пройдет кинопоказ под открытым небом. Все гости смогут познакомиться с лучшими работами участников Международного фестиваля уличного кино. А картиной главного кинопоказа станет молодежная российская мелодрама «Питер. Лето. Любовь». Этот фильм, кстати, к просмотру выбрали сами будущие зрители с помощью голосования в социальных сетях.

Когда: 11 августа

Начало: 16:00

18:10 – 18:45 – Выступление кавер-группы PlusFive

19:00 – 19:45 – Выступление группы ВИА «Пролетарское танго»

20:00 – 21:15 – Выступление группы Alai Oli

22:30 – Просмотр фильма «Питер. Лето. Любовь»

Вход свободный

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ

Классика в центре города

Первый в России флешмоб под названием «Дирижируй мной» состоится в выходной августовский день в Северной столице. На пешеходной части Большой Морской улицы любой петербуржец и гость города сможет окунуться в мир профессиональных музыкантов. И попробовать себя в роли дирижера настоящего камерного оркестра, который расположится всего в десяти метрах от арки Главного штаба. В самом сердце города на Неве зазвучит классическая музыка, не узнать которую невозможно. Мероприятие пройдет при поддержке знаменитого проекта «Русские Музыкальные Сезоны». Флешмобом в центре города организаторы хотят напомнить жителям культурной столицы о том, что классическая музыка современна и многогранна и каждый сможет найти в ней что-то близкое для себя.

Музыкальный флешмоб "Дирижируй мной" пройдет на Большой Морской улице. Фото: Предоставлено организаторами

Когда: 12 августа

Начало: 15:00

Где: Пешеходный участок Большой Морской ул.

Участие бесплатно

А ЧТО ЕЩЕ…

– На сегвеях по местам Довлатова в Петербурге можно будет отправиться 11 августа в 16:00 от Фонтанного дома (наб. реки Фонтанки, 34). Такую необычную экскурсию придумали сотрудники музея Анны Ахматовой.

– Красивый праздник на воде состоится 12 августа: на Мойке между Михайловским садом и Марсовым полем с 14:00 начнется Санкт-Петербургский Речной Карнавал.

– Чтобы разбавить выходные яркими цветами в прямом смысле этого слова, стоит посетить Парк имени Бабушкина. 11 и 12 августа там пройдет Всероссийский фестиваль красок.