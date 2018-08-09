2018-08-09T17:48:06+03:00
Общество

Как распечатать фото из смартфона: лайфхак от МТС

Это будет быстрее и дешевле, чем при походе в фотосалон
Поделиться:
Фото предоставлено МТС.Фото предоставлено МТС.
Изменить размер текста:

МТС запускает сервис прямой печати фотографий из облачного приложения, который позволит клиентам компании уже на следующий день получать готовые снимки. По данным оператора, клиенты МТС теперь могут за пару секунд отправить на печать фотографии со своего смартфона. Достаточно загрузить в облачное приложение «Вторая память» нужные снимки, выбрать формат печати и пункт доставки. Получить готовые фотографии можно будет на следующий день. Когда фотографии будут готовы, пользователь получит SMS.

- В смартфонах каждого пользователя хранятся тысячи фотографий, на которых запечатлены яркие моменты жизни. Мы нашли способ дать новую жизнь этим фотографиям – теперь можно распечатать их без мучений с отправкой снимков на флешку и походов в фотосалон. Отправить фотографии в печать можно сразу из облака. Стоимость печати через приложение будет на 30 процентов ниже, чем при походе в фотосалон, - говорит руководитель по цифровым продуктам МТС Максим Марасанов.

Печать фотографий, которые хранятся в облаке МТС, доступна в популярных форматах 10x15, 15x20, 20x30. Забрать готовые снимки можно в пунктах выдачи PickPoint в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области или заказать доставку курьером.

Что такое «Вторая память»?

«Вторая память» - облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища от 5 ГБ до 1 ТБ. Пять гигабайт свободного места в облачном сервисе бесплатно доступны любому клиенту МТС тарифов с включенным пакетом интернета. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также с настольных компьютеров и ноутбуков.

*Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Дракой водителей и их пассажирок закончилось стояние в пробке у Муринского тоннеля
За пьяное убийство на остановке петербуржец получил 7 лет тюрьмы
Жаркое лето 2018-го два дня не дотянуло до рекорда
В Северной столице создадут «Школу Арктики»
В Петербурге выявили сговор поставщиков на медицинских торгах
В Петербурге вновь открыли торгово-развлекательный комплекс «Питерлэнд»
В Ленобласти завели дело против бывшего сотрудника колонии, получившего работу по поддельному диплому
В Стрельне почти на треть сгорел пассажирский автобус
Лопнувшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП на «Скандинавии»
Ночью над Петербургом заметили редкие серебристые облака
Обвиняемый в подготовке теракта в Казанском соборе получил 5 лет тюрьмы и штраф
С 10 августа в Санкт-Петербурге снова ограничат движение
Житель Ленинградской области получил за изнасилование 5 лет. Условно
На трамвайные пути Санкт-Петербурга завтра выходит "Метелица"
Санкт-Петербург 25 августа присоединится к Всероссийской "Ночи кино"
Из-за жары в Санкт-Петербурге резко возрос спрос на водные экскурсии
Губернатор Полтавченко встретится с сенатором-республиканцем из США
Петербург готовится к музыкальному фестивалю "Ленинградские мосты"
Подравшихся в СИЗО в Санкт-Петербурге заключенных доставили в больницу
В Санкт-Петербурге за 650 тысяч рублей продают черного крокодила Матильду
Петербуржец, хранящий дома оружие, заявил в полицию о найденном в лесу обрезе с патронами
В Санкт-Петербурге безработный за час совершил три разбоя
В четверг 9 августа в Санкт-Петербурге снова жара плюс 30 градусов
Коня-единорога, сбежавшего после фотосессии, нашли и доставили в Экспофорум
В красной икре, купленной в Spar, петербуржец нашел осколки стеклопластика
Женщина за рулем "Рено" наехала на двух подростков на "зебре" в Санкт-Петербурге
Матч "Зенит" - "Динамо" покажут на гигантских экранах на стадионе "Санкт-Петербург"
На развязке КАД с Таллинским шоссе из-за ремонта перекроют четыре полосы
Петербургский СКА и московский ЦСКА обменялись хоккеистами