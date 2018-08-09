2018-08-09T21:31:22+03:00
Общество

В Петербурге будут судить родителей погибшей девочки, отказавшихся лечить приемную дочь

Усыновленная малышка, имевшая диагноз СПИД, умерла в реанимации от осложнений после болезни
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге будут судить приемных родителей, не ставших лечить больного ребенка.В Петербурге будут судить приемных родителей, не ставших лечить больного ребенка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Дикое и в чем-то очень современное преступление произошло в Северной столице. Пара немолодых петербуржцев, которая несколько лет назад усыновила маленькую девочку, намеренно отказывалась лечить больного ребенка.

- Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины 1964 года рождения и его супруги 1962 года рождения, обвиняемых в причинении смерти по неосторожности и оставлению в опасности, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета РФ.

За сухими, канцелярскими словами скрывается трагедия маленькой приемной девочки, которая, как ей казалось, обрела семью и счастье, но, в итоге, потеряла жизнь

Из материалов дела следует, что в 2011 году жители Северной столицы удочерили 4-летнего ребенка. Девочка состояла на учете в диспансере и имела положительный ВИЧ-диагноз, поставленный сразу после ее появления на свет. Приемные родители имели полную информацию об этом и сознательно сделали свой выбор.

До того момента, как малышка попала в новую семью, она жила в приюте и регулярно проходила медицинский осмотр. О необходимости процедур в известность были поставлены и приемные родители. Но, практически сразу, они решили делать все по-своему.

Уже в 2013 году, при плановом осмотре врачами центра СПИД у девочки были зафиксированы показания к проведению АРВТ (антиретровирусной терапии), о чем медики поставили в известность отца. Но мужчина не только не стал лечить малышку от ВИЧ-инфекции, но и отказался приводить ребенка на обследования.

Только через год малышку осмотрели врачи, которые увидели серьезное ухудшение ее здоровья, грозящее привести к гибели. Родители вновь отказывались провести терапию, однако, спустя долгие месяцы уговоров, согласились и в мае 2015 года девочку положили в больницу. Это продлило ей жизнь, но лишь на время.

Всего через месяц приемная мать забрала ребенка прямо из палаты, прервав необходимое каждодневное лечение. Больше девочку медикам не показывали.

Еще через год, в мае 2016-го, 5-летнюю малышку срочно госпитализировали. У ребенка начались осложнения. Долгое время девочка провела в реанимации, но, несмотря на все усилия врачей, через некоторое время она скончалась от тяжелого имуннодефицита.

По версии следствия, причиной гибели ребенка стал отказ родителей от необходимого лечения. Приемные мать и отец, если их можно так назвать, знали о состоянии девочки с самого начала, однако не смогли или не захотели справиться с ее диагнозом.

Теперь дело направлено в суд, который решит, какое наказание должны понести обвиняемые.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Одной ногой на вылет: «Зенит» с разгромным счетом проиграл минскому «Динамо»
В пруду на улице Пионерстроя утонул человек
Прокуратура Петербурга: в Ботаническом саду провели корпоративов на 5 миллионов рублей
Федоровский городок в Пушкине приведут в порядок через три года
Губернатор Петербурга провел встречу с американским сенатором
В Петербургском метро сбой: кассы и автоматы по продаже жетонов не работают, на станциях собираются толпы пассажиров
Дракой водителей и их пассажирок закончилось стояние в пробке у Муринского тоннеля
За пьяное убийство на остановке петербуржец получил 7 лет тюрьмы
Жаркое лето 2018-го два дня не дотянуло до рекорда
В Северной столице создадут «Школу Арктики»
В Петербурге выявили сговор поставщиков на медицинских торгах
В Петербурге вновь открыли торгово-развлекательный комплекс «Питерлэнд»
В Ленобласти завели дело против бывшего сотрудника колонии, получившего работу по поддельному диплому
В Стрельне почти на треть сгорел пассажирский автобус
Лопнувшее колесо грузовика стало причиной смертельного ДТП на «Скандинавии»