Тройной рекорд

СЕГОДНЯ 14:34 2018-08-10T14:37:37+03:00

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Сразу три исторических рекорда по трём аудиториям. По итогам месяца среди зрителей «Все 4+» доля составила 6,7%, в аудитории «Все 25-59» – 6,6%, а в «Все 18+» - 7%, за сутки в целом. В последней категории стоит также отметить высокую долю телесмотрения в Москве - 7%. А в Северной столице нашей Родины, городе герое Санкт-Петербурге - доля достигла 8,4%!

Такие высокие показатели говорят о правильно выбранном контенте. На Пятом каждый зритель может найти для себя качественные фильмы и сериалы, выпуски информационных программ, мультфильмы и документальные ленты. Особую роль канал уделяет социальным проектам, таким как «День ангела» и «День добрых дел». Именно поэтому Пятый является лидером среди федеральных каналов по среднему времени просмотра. Зрители от 25 до 59 лет смотрят канал 83 минуты в сутки, а женщины в возрасте 25-59 лет – 96 минут.

Успешная динамика роста доли просмотра за последние годы закрепила за Пятым четвёртое место телесмотрения по стране в аудиториях «Все 4+» и «Все 18+» сутки в целом. Важным показателем достижений является и тот факт, что канал каждый год увеличивает долю в аудитории «Все 25-59», сутки в целом: с 2010 года по 2018 год рост составил 201%.

В новом сезоне канал обещает радовать зрителей сразу несколькими яркими премьерами. В эфир выйдет долгожданный «Барс» - адаптация легендарного детективного сериала «Касл» и продолжение сериала «Свои»!

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Пятый канал номинирован на конкурс «МедиаБренд»

В этом году работы Пятого вошли в шорт-лист Шестого конкурса «МедиаБренд»! В центре внимания организаторов конкурса "МедиаБренд" оказалось оформление и маркетинговое продвижение нескольких проектов канала. Среди них: шоу «Алые паруса», программы «День ангела», «Уличный гипноз», акция «Петербургский алфавит», сериал «Свои», цикл программ «Мое родное», «Новогодние приключения Медведя на Пятом», «Легендарное телевидение - 80 лет» - проекция логотипа Пятого канала на крейсер "Аврора" к 100-летию революции. Все они имели высокий интерес у отечественного и даже зарубежного телезрителя. Над созданием проектов трудились лучшие сотрудники канала. Именно их качественная и креативная работа была отмечена жюри. Впервые от Пятого выбрано сразу 16 номинантов - это рекордное количество для одного канала!

Победители будут объявлены 2 сентября на Шестом конкурсе в области телевизионного дизайна, маркетинга, промоушена - «МедиаБренд».