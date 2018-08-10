2018-08-10T17:56:37+03:00
Общество

24 жарких дня подряд: В Петербурге лето 2018 в Петербурге уже назвали практически рекордным

Теплее в Северной столице было только в 2014-м
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
В этом году Петербургу с летом повезлоВ этом году Петербургу с летом повезлоФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Местные жители уже шутят, что лето в Петербурге вискосное - бывает раз в четыре года. Жаркими были 2010-2011 годы, затем запомнился необычайно жаркий июль 2014-го. И вот оно опять, настоящее тепло, зафиксированное статистикой.

- Среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в июле превысила норму на 3,2 градуса, - рассказали в Северо-Западном отделении Росгидромета. - Продолжительность солнечного сияния составила 94 процента от месячной нормы.

То есть, солнце в июле светило в Петербурге аж 262 часа! Должно было, правда, минимум, 279 часов, но за последние годы мы и от такого отвыкли.

И солнце было не просто для галочки. Оно было по-настоящему горячим.

- 24 дня подряд - с 12 июля по 4 августа - температура воздуха превышала 25 градусов, - рассказали синоптики.- До рекорда 2014 года не дотянули два дня. Тогда теплая погода держалась 26 дней.

Да и дождей-то было не сказать, чтобы много - в формате Петербурга, конечно. На протяжении двух недель подряд горожане - жаловались на пожелтевшую траву на газонах, вянущие цветы и глобальную засуху. Осадками отметились всего девять дней, правда - дважды в городе был такой ливень, что норму мы все-таки перевыполнили на 21 процент.

- Только 6 июля за сутки выпало 40 миллиметров осадков, - поясняют в Росгидромете. - Это половина месячной нормы.

А что же дальше? А дальше плавный поворот к осени. Пятница 10 августа стала на этот год последним чрезвычайно жарким днем.

- В ближайшие дни температура будет держаться в пределах 19-24 градусов, - рассказала журналистам руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева. - А затем постепенно снижаться до конца августа. Засушливым месяц не будет.

Дожди, кстати, начнутся уже в эти выходные. Кратковременные осадки в субботу дополнит еще и сильный ветер - МЧС предупреждает о порывах до 17 метров в секунду, особенно в прибрежных районах. А в воскресенье ветер стихнет, но зато утром и днем горожанам обещают сильные дожди.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
5 советов от Роскачества: как выбрать лучшие яблоки
Эксперты проверят яблоки с рынков, из магазинов и обычных дач, чтобы узнать, есть ли там пестициды, и сколько в сезонных фруктах пользы. А пока объясняют, можно ли по внешнему виду понять, какие яблоки самые вкусные
Приключения москвича в России: Томск со времен Чехова изменился мало — вот только женщины вытеснили мужчин
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы в Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Новости 24
Владислав Радимов пообещал, что «Зенит» пройдет минское «Динамо»
На мосту Кораблестроителей на полтора месяца ограничат движение
На северном участке КАД может появиться еще одна развязка
Рособрнадзор возвратил лицензию петербургскому Европейскому университету
На Петроградской набережной из-за прорыва трубы случился потоп
В Петербурге опять закрасили граффити с ленивцами
МЧС предупреждает: в Петербурге будет дуть сильный ветер
В Петербурге на пешеходном переходе байкер сбил 9-летнего ребенка
Бывший эрмитажный кот Ахилл отказался предсказывать курс рубля
Следователи Карелии начали проверку после пожара в уникальной церкви XVIII века
Из аэропорта Санкт-Петербурга со 2 сентября возобновятся прямые рейсы до Чебоксар
Под Санкт-Петербургом доярка зарезала ревнивого сожителя
"Яндекс" подсчитал, сколько петербуржцы тратят на благотворительность
В Санкт-Петербурге погибла женщина, выпав с высоты 14-го этажа
ФНС подала иск о банкротстве одной из старейших компаний "Метростроя"