24 жарких дня подряд: В Петербурге лето 2018 в Петербурге уже назвали практически рекордным

СЕГОДНЯ 16:26 2018-08-10T17:56:37+03:00

В этом году Петербургу с летом повезло Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплее в Северной столице было только в 2014-м

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Местные жители уже шутят, что лето в Петербурге вискосное - бывает раз в четыре года. Жаркими были 2010-2011 годы, затем запомнился необычайно жаркий июль 2014-го. И вот оно опять, настоящее тепло, зафиксированное статистикой.

- Среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в июле превысила норму на 3,2 градуса, - рассказали в Северо-Западном отделении Росгидромета. - Продолжительность солнечного сияния составила 94 процента от месячной нормы.

То есть, солнце в июле светило в Петербурге аж 262 часа! Должно было, правда, минимум, 279 часов, но за последние годы мы и от такого отвыкли.

И солнце было не просто для галочки. Оно было по-настоящему горячим.

- 24 дня подряд - с 12 июля по 4 августа - температура воздуха превышала 25 градусов, - рассказали синоптики.- До рекорда 2014 года не дотянули два дня. Тогда теплая погода держалась 26 дней.

Да и дождей-то было не сказать, чтобы много - в формате Петербурга, конечно. На протяжении двух недель подряд горожане - жаловались на пожелтевшую траву на газонах, вянущие цветы и глобальную засуху. Осадками отметились всего девять дней, правда - дважды в городе был такой ливень, что норму мы все-таки перевыполнили на 21 процент.

- Только 6 июля за сутки выпало 40 миллиметров осадков, - поясняют в Росгидромете. - Это половина месячной нормы.

А что же дальше? А дальше плавный поворот к осени. Пятница 10 августа стала на этот год последним чрезвычайно жарким днем.

- В ближайшие дни температура будет держаться в пределах 19-24 градусов, - рассказала журналистам руководитель группы долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева. - А затем постепенно снижаться до конца августа. Засушливым месяц не будет.

Дожди, кстати, начнутся уже в эти выходные. Кратковременные осадки в субботу дополнит еще и сильный ветер - МЧС предупреждает о порывах до 17 метров в секунду, особенно в прибрежных районах. А в воскресенье ветер стихнет, но зато утром и днем горожанам обещают сильные дожди.