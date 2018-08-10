Жюри выбрало десятку лучших авторов-исполнителей после выступления на Нашествии 2018

СЕГОДНЯ 19:38 2018-08-10T19:38:08+03:00

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Жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» объявили имена десяти музыкантов, которые прошли в финал. Полуфинал конкурса прошел на сцене «Высоцкий» фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018». 50 лучших молодых артистов со всей России на протяжении двух дней пытались завоевать сердца зрителей и обратить на себя внимание жюри.

В финал конкурса прошли: группа «Лейла» (г. Краснодар), Никита Рогозин (г. Санкт-Петербург), группа «Мезозой» (г. Нижний Новгород), Дарья Берначук (г. Иркутск), Алан Макиев (г. Владикавказ), группа «Рви меха» (г. Новосибирск), группа Starkillers (г. Хабаровск), группа «Линкор» (г. Нижний Новгород), группа «Кукольный театр» (г. Череповец) и Константин Игнатов (г. Нижний Новгород).

«Все участники очень разные и члены жюри очень разные. Не думаю, что у кого-то из членов жюри полное удовлетворение от того списка, который есть. Но он объективный и дает картину о конкурсе, какие сейчас среди молодых людей есть устремления. Кто лучше, кто хуже очень сложно говорить. Кто-то испугался, кто-то наоборот очень интересно проявил себя. Это всегда немного рулетка. Но у меня есть ощущение, что все прошло правильно и хорошо», - говорит председатель жюри конкурса, исполнительный директор Благотворительного фонда Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

Приз зрительских симпатий фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» получила группа Malaя (г. Тверь). Музыканты получат трехгодичный абонемент для бесплатного посещения фестиваля.

Десять музыкантов, вышедших в финал конкурса молодых авторов и исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», которые определились на «НАШЕСТВИИ», будут готовиться к финальному гала-концерту в Москве в лучшей звукозаписывающей студии в столице «Vintage Records». Для них это уникальная возможность получить новый опыт и вырасти в профессиональном плане, что очень важно для молодых музыкантов. Победители конкурса войдут в ротацию «НАШЕго Радио» и получат множество возможностей для творческого роста. Кроме того, один из финалистов получит специальный приз от соцсети «ВКонтакте» - раскрутку на миллионную аудиторию.

Финальный этап конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» пройдет в ноябре 2018 года. Победителями конкурса станут три участника финального гала-концерта в Москве, которые получат наибольшую суммарную поддержку голосующих на сайте vfest.ru и странице конкурса «ВКонтакте».

«Не будьте равнодушными! Заходите на эти ресурсы и поддержите артистов, им сейчас это необходимо! Поверьте, эти музыканты действительно заслуживают внимания! Мы, жюри, свой выбор сделали. Теперь дело за вами – за слушателями», - Никита Высоцкий.