Лондон заплатит петербурженке за травмы 50 000 рублей

СЕГОДНЯ 15:58 2018-08-17T15:58:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Пес по кличке Лондон, который накинулся на петербурженку Нину Асташенкову и ее маленькую чихуахуа Тобика, добавил хлопот своим хозяевам. Прокуратура Петербурга помогла пострадавшей женщине отсудить у семьи агрессивного Лондона 50 000 рублей за травмы, которые кобель ей нанес еще в прошлом году.

Инцидент, который надолго запомнит Нина, произошел у дома 38 по улице Пограничника Гарькавого. Тогда женщина вместе с внучкой гуляли во дворе. На поводке держали любимца – крошечного чихуахуа. В какой-то момент компания повстречала еще одного собаковода, который вел на поводке овчарку по кличке Лондон. Тогда, в темноте, Нине показалось, что это бойцовский пес.

- Мы гуляли, Тобик был на поводке. Неожиданно на нас выбежал пес бойцовской породы. То ли стаффордширский терьер, то ли питбуль ярко выраженного коричневого цвета, очень крупный, - вспоминает Нина Асташенкова. - Он жестко искромсал мою собаку. Когда я спасала своего любимца, то досталось и мне: «боец» вцепился мне в живот.

Тобик очень пострадал после нападения. Фото: "ДТП и ЧП l Санкт-Петербург l Питер Онлайн l СПб"

Разглядеть особые приметы владельца пса у женщины не получилось. Запомнилась разве что камуфляжная форма, в которую был одет хозяин Лондона.

После инцидента петербурженка обратилась за помощью к медикам. В поликлинике у женщины диагностировали «укушенные ссадины передней брюшной стенки». А полиция вместе с журналистами и жителями города начала поиск участников инцидента. Спустя год Лондон и его хозяин ответили по закону.

- Решением Красносельского районного суда Санкт-Петербурга в пользу истицы взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей, - сообщили в прокуратуре города.