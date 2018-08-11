2018-08-11T08:31:28+03:00
Общество

Петербуржцев в экстренных случаях предлагают пускать в метро бесплатно

Депутат Алексей Цивилев после очередного сбоя в терминалах оплаты обратился с такой идеей к Владимиру Гарюгину
Ирина СЕБЕЛЕВА
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В четверг вечером в метро собралась огромная толпа Фото: ДТП и ЧП/ВконтактеВ четверг вечером в метро собралась огромная толпа Фото: ДТП и ЧП/Вконтакте
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В четверг вечером в Петербургском метрополитене было необычайно многолюдно. Причем пробки скопились не на одной, и не на двух, а на большинстве станций подземки. Из строя внезапно вышли автоматы бесконтактной оплаты.

- Это какое-то «восстание машин» полушутя-полусерьезно вздыхали петербуржцы.

Систему быстро починили, но осадочек-то остался. Ведь подобный сбой происходит не в первый раз. С разницей в четыре дня система пополнения проездных билетов давала сбой в феврале. И тоже в час-пик. Только утренний, а не вечерний.

Тогда «Комсомолке» объяснили, что сбой был на канале связи, который соединяет сервер «Организатора перевозок» с сервером метрополитена. Из-за этого не проходило большинство транзакций и часть терминалов пришлось отключить. Предположим, что нынешние неполадки вызваны схожими проблемами.

Но - вне зависимости от причины сбоя - итог один: пробки, коллапс, давка. И хорошо еще, что никто не пострадал в толпе. Депутат Алексей Цивилев нашел очевидный и кардинальный выход из ситуации.

- Предлагаю во время непредвиденных сбоев платежной системы обеспечить горожанам бесплатный проезд в метро, - такое обращение парламентарий отправил начальнику Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину. - Жители и гости Северной столицы должны быть уверены в надежности подземного вида транспорта. А подобные сбои не только нарушают их планы, но и создают огромные очереди внутри и около станций. Это может привести к массовым возмущениям и давке.

Впрочем, депутат предлагает и альтернативный вариант, менее приятный для горожан, но зато не такой убыточный для метро.

- Возможным решением проблемы могут стать дублирующие кассы, подключенные к системе питания, - добавил Цивилев.

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