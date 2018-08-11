Человек невероятной силы духа: почетный петербуржец Михаил Бобров отмечает 95-летний юбилей

СЕГОДНЯ 11:55 2018-08-11T12:38:43+03:00

В Великую Отечественную войну он маскировал шпили городских соборов и храмов

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С раннего утра Михаил Михайлович принимает поздравления. Почетному гражданину Петербурга, заслуженному тренеру России - 95!

- Вам, человеку невероятной силы духа, отважному и трудолюбивому, в жизни покорилось множество вершин, - поздравил Михаила Боброва губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. - Но главную высоту Вы взяли, защищая архитектурное наследие северной столицы в годы Великой Отечественной войны. Ваше мастерство и мужество стали надежным щитом для исторических памятников и примером преданного служения родному городу.

От имени депутатов поздравления в адрес юбиляра направил и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. В своем обращении он назвал Боброва «живой легендой» Петербурга.

- Свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству и родному городу, - говорит Макаров. - Беззаветную преданность и любовь к нашему городу Вы всегда доказывали реальными делами, внося неоценимый вклад в сохранение его исторического наследия и прославление его имени. Экспедиции с Вашим участием подняли флаги Санкт-Петербурга на высочайшие вершины нескольких континентов.

Отдельно отмечают тренерские заслуги Боброва.

- Личным примером Вы вдохновляете многие поколения ленинградцев-петербуржцев заниматься физической культурой и спортом, - говорит Макаров. - Вы воспитали целую плеяду выдающихся спортсменов, среди которых чемпионы и призеры Олимпийских игр, крупнейших мировых соревнований.

Редакция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» присоединяется к поздравлениям и желает Михаилу Михайловичу здоровья и благополучия!

Бобров - старейший покоритель Северного полюса (на снимке второй слева) Фото: из личного архива

КСТАТИ

В Президентской библиотеке им. Ельцина юбилей Боброва отметили накануне. Сам Михаил Михайлович присутствовать не смог, увы, не позволило здоровье. Но он наблюдал за мероприятием в режиме онлайн.

- Михаил Михайлович не раз бывал в стенах Президентской библиотеки, его военные воспоминания вошли в ее электронный фонд, - рассказали в пресс-службе библиотеки. - Теперь Президентская библиотека приступает к созданию коллекции, посвященной почётным гражданам Санкт-Петербурга.

А сейчас там открылась мультимедийная выставка «Легендарный человек». Она будет открыта до 8 сентября. Фронтовой путь, спортивная судьба, страницы семейного альбома. Вся жизнь легендарного ленинградского-петербуржца, как на ладони.

- Эта выставка – не из тех, по экспонатам которой можно бездумно скользить взглядом, - говорит и.о. председателя комитета по культуре Александр Воронко. - Хочется внимательно вглядеться в каждый из представленных на плазменных экранах снимков, ведь они – история нашей страны, отражённая в судьбе незаурядного человека и гражданина.

СПРАВКА «КП»

Михаил Михайлович Бобров родился 11 августа 1923 года в Петрограде. С 1939-го занимается альпинизмом. Профессор, автор более шестидесяти научных работ. Действительный член Академии туризма, заслуженный тренер России, мастер спорта, арбитр международной категории. Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в мире покоритель Северного полюса - в 1999 году. Во время работы в Университете, принимал участие в спортивном воспитании Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1942 годах входил в бригаду верхолазов по маскировке высотных доминант Ленинграда. Служил на Ленинградском фронте разведчиком.

Староста Гильдии почетных граждан Санкт-Петербурга.

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