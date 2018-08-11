2018-08-11T12:38:43+03:00
Общество

Человек невероятной силы духа: почетный петербуржец Михаил Бобров отмечает 95-летний юбилей

В Великую Отечественную войну он маскировал шпили городских соборов и храмов
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Михаилу Михайловичу - 95Михаилу Михайловичу - 95Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

С раннего утра Михаил Михайлович принимает поздравления. Почетному гражданину Петербурга, заслуженному тренеру России - 95!

- Вам, человеку невероятной силы духа, отважному и трудолюбивому, в жизни покорилось множество вершин, - поздравил Михаила Боброва губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. - Но главную высоту Вы взяли, защищая архитектурное наследие северной столицы в годы Великой Отечественной войны. Ваше мастерство и мужество стали надежным щитом для исторических памятников и примером преданного служения родному городу.

От имени депутатов поздравления в адрес юбиляра направил и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. В своем обращении он назвал Боброва «живой легендой» Петербурга.

- Свою жизнь Вы посвятили служению Отечеству и родному городу, - говорит Макаров. - Беззаветную преданность и любовь к нашему городу Вы всегда доказывали реальными делами, внося неоценимый вклад в сохранение его исторического наследия и прославление его имени. Экспедиции с Вашим участием подняли флаги Санкт-Петербурга на высочайшие вершины нескольких континентов.

Отдельно отмечают тренерские заслуги Боброва.

- Личным примером Вы вдохновляете многие поколения ленинградцев-петербуржцев заниматься физической культурой и спортом, - говорит Макаров. - Вы воспитали целую плеяду выдающихся спортсменов, среди которых чемпионы и призеры Олимпийских игр, крупнейших мировых соревнований.

Редакция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» присоединяется к поздравлениям и желает Михаилу Михайловичу здоровья и благополучия!

Бобров - старейший покоритель Северного полюса (на снимке второй слева) Фото: из личного архива

Бобров - старейший покоритель Северного полюса (на снимке второй слева) Фото: из личного архива

КСТАТИ

В Президентской библиотеке им. Ельцина юбилей Боброва отметили накануне. Сам Михаил Михайлович присутствовать не смог, увы, не позволило здоровье. Но он наблюдал за мероприятием в режиме онлайн.

- Михаил Михайлович не раз бывал в стенах Президентской библиотеки, его военные воспоминания вошли в ее электронный фонд, - рассказали в пресс-службе библиотеки. - Теперь Президентская библиотека приступает к созданию коллекции, посвященной почётным гражданам Санкт-Петербурга.

А сейчас там открылась мультимедийная выставка «Легендарный человек». Она будет открыта до 8 сентября. Фронтовой путь, спортивная судьба, страницы семейного альбома. Вся жизнь легендарного ленинградского-петербуржца, как на ладони.

- Эта выставка – не из тех, по экспонатам которой можно бездумно скользить взглядом, - говорит и.о. председателя комитета по культуре Александр Воронко. - Хочется внимательно вглядеться в каждый из представленных на плазменных экранах снимков, ведь они – история нашей страны, отражённая в судьбе незаурядного человека и гражданина.

СПРАВКА «КП»

Михаил Михайлович Бобров родился 11 августа 1923 года в Петрограде. С 1939-го занимается альпинизмом. Профессор, автор более шестидесяти научных работ. Действительный член Академии туризма, заслуженный тренер России, мастер спорта, арбитр международной категории. Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как старейший в мире покоритель Северного полюса - в 1999 году. Во время работы в Университете, принимал участие в спортивном воспитании Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1942 годах входил в бригаду верхолазов по маскировке высотных доминант Ленинграда. Служил на Ленинградском фронте разведчиком.

Староста Гильдии почетных граждан Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Бобров: «Я видел с высоты, как разрушается город»

Знаменитый ленинградец - о том, что было во время войны и чего не было (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
Новости 24