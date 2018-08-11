2018-08-11T15:57:52+03:00
Происшествия

В Петербурге двое мужчин чуть не погибли, катаясь на списанном гидроцикле

Тонущим людям никто не помогал, из Невы их вытащили сотрудники транспортной полиции
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
Гидроциклисты полчаса звали на помощь. Никто не откликнулся Фото: предоставлено пресс-службой МВД РФГидроциклисты полчаса звали на помощь. Никто не откликнулся Фото: предоставлено пресс-службой МВД РФ
Изменить размер текста:

Трагедией чуть не закончилась водная прогулка для двоих 30-летних петербуржцев. Мужчины решили покататься по Неве на гидроцикле. То, что ни у кого из них не было прав на управление маломерным судном, отдыхающих не смутило.

В какой-то момент с управлением наши герои не справились. Гидроцикл опрокинулся, люди оказались в холодной воде. На помощь они звали около получаса, но, как рассказали в пресс-службе Главка, на выручку к ним судовладельцы, коих вокруг было немало, не спешили.

Полузатопленный гидроцикл заметили сотрудники транспортной полиции. Они как раз патрулировали акваторию малой Невы.

- Мужчин спасли командир катера отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции старший сержант полиции Дмитрий Осипов и старшина отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения старший сержант внутренней службы Артур Урбонас, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Они подняли пострадавших на борт полицейского катере и оказали им первую доврачебную помощь.

Мужчин спасли сотрудники транспортной полиции Дмитрий Осипов (слева) и Артур Урбонас Фото: предоставлено пресс-службой МВД РФ

Мужчин спасли сотрудники транспортной полиции Дмитрий Осипов (слева) и Артур Урбонас Фото: предоставлено пресс-службой МВД РФ

Неудачливым гидроциклистам теперь грозит штраф за управление судном без прав. А вот к кому будет больше вопросов, так это к тем, кто дал молодым людям гидроцикл напрокат. Как пояснили в МВД, судно было в таком состоянии, что на воду его спускать уже было нельзя. Более того, гидроцикл уже был снят с учета в государственной инспекции по маломерным судам.

- Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ЧП, - рассказали в МВД РФ. - Материалы будут направлены в следственные органы и государственную инспекцию по маломерным судам. Там примут решение о привлечении нарушителей к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Добавим, что нелегальных гидроциклистов последнее время в Неве, мягко говоря, перебор. Так, только за один день в рамках профилактической операции «Безопасный фарватер» транспортные полицейские нашли троих нарушителей: 28-летнего жителя Нижнего Новгорода, а также двух молодых петербурженок - 24 и 26 лет. Всех их привлекут к административной ответственности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
29-летняя петербурженка, украв у родителей деньги и драгоценности, сбежала в Грузию
Петербуржцам пообещали штормовое воскресенье
Дворцовую площадь рано утром усыпали мусором
Полиция Петербурга ищет бульдозер, угнанный в Приморском районе
В Пулково задержали рога козла и антилоп из Африки
На Приморском проспекте мотоциклист врезался в лося: оба погибли
Андрей Аршавин: «Завершу карьеру, вернусь в Петербург»
Съезды на развязке с Парашютной в ночь с субботы на воскресенье полностью перекроют на два часа
Петербуржцам достанется лишь три процента солнечного затмения
«Победа» из Петербурга долетит до Милана
Деньги на строительство маяка для детей собирают в Петербурге
Полтавченко выступил перед молодежью на форуме «Территория смыслов на Клязьме»
В садоводстве под Волховом нашли скелет в черных штанах
Второй за день человек утонул в Петербурге, теперь в карьере на улице Димитрова