В Петербурге двое мужчин чуть не погибли, катаясь на списанном гидроцикле

СЕГОДНЯ 15:53 2018-08-11T15:57:52+03:00

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Трагедией чуть не закончилась водная прогулка для двоих 30-летних петербуржцев. Мужчины решили покататься по Неве на гидроцикле. То, что ни у кого из них не было прав на управление маломерным судном, отдыхающих не смутило.

В какой-то момент с управлением наши герои не справились. Гидроцикл опрокинулся, люди оказались в холодной воде. На помощь они звали около получаса, но, как рассказали в пресс-службе Главка, на выручку к ним судовладельцы, коих вокруг было немало, не спешили.

Полузатопленный гидроцикл заметили сотрудники транспортной полиции. Они как раз патрулировали акваторию малой Невы.

- Мужчин спасли командир катера отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции старший сержант полиции Дмитрий Осипов и старшина отдела материально-технического и хозяйственного обеспечения старший сержант внутренней службы Артур Урбонас, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Они подняли пострадавших на борт полицейского катере и оказали им первую доврачебную помощь.

Мужчин спасли сотрудники транспортной полиции Дмитрий Осипов (слева) и Артур Урбонас Фото: предоставлено пресс-службой МВД РФ

Неудачливым гидроциклистам теперь грозит штраф за управление судном без прав. А вот к кому будет больше вопросов, так это к тем, кто дал молодым людям гидроцикл напрокат. Как пояснили в МВД, судно было в таком состоянии, что на воду его спускать уже было нельзя. Более того, гидроцикл уже был снят с учета в государственной инспекции по маломерным судам.

- Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства ЧП, - рассказали в МВД РФ. - Материалы будут направлены в следственные органы и государственную инспекцию по маломерным судам. Там примут решение о привлечении нарушителей к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Добавим, что нелегальных гидроциклистов последнее время в Неве, мягко говоря, перебор. Так, только за один день в рамках профилактической операции «Безопасный фарватер» транспортные полицейские нашли троих нарушителей: 28-летнего жителя Нижнего Новгорода, а также двух молодых петербурженок - 24 и 26 лет. Всех их привлекут к административной ответственности.