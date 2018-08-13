2018-08-13T15:02:36+03:00
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Александр Друзь о смерти знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Басса: «Перед лечением в Израиле я уговорил его сыграть еще одну игру»

Причиной смерти члена клуба «Что? Где? Когда?» Михаила Басса стал рак
Людмила ИЛЬИНА
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Михаил Басс умер от рака 12 августа в Израиле.Михаил Басс умер от рака 12 августа в Израиле.
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12 августа в Израиле скончался научный деятель, эколог и бессменный член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс. Чуть меньше месяца назад - 19 июля - Михаилу Григорьевичу исполнилось 48 лет. А в июне он узнал, чот у него рак. Как стало известно "КП" - Петербург", именно онкология и стала причиной смерти Михаила Басса.

Михаил Басс впервые появился в телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?» в 1990 году. В 2002 году в составе команды Александра Друзя Басс победил на чемпионате мира игры «Что? Где? Когда?». О смерти Михаила Григорьевича Александр Друзь узнал одним из первых.

- Я узнал об этом вчера, связаться с его семьей пока не получается, - прокомментировал "КП" Александр Друзь. - У Миши была лимфома, в Израиле он проходил лечение.

Александр Абрамович вспоминает, что Михаил Басс был умнейшим и невероятно увлеченным человеком. На чемпионате мира в 2002 году, который они выиграли, Басс играл со сломанной ногой. На следующем чемпионате команде Друзя не удалось выиграть, и они шутили: «Может, Мише ногу сломать?!».

- Последний раз мы виделись с Мишей 7 июля на игре «Что? Где? Когда?», на следующий день он улетел в Израиль, - вспоминает Александр Друзь. - Я уговорил его сыграть, сказал: «Ты будешь лечиться долго, сыграй с нами хотя бы одну игру». Играл он хорошо.

У Михаила Басса осталась жена и маленькая дочка. "Комсомолка" выражает соболезнования семье и близким Михаила Григорьевича.

В ТЕМУ

В 1990-е годы Михаил Басс стал обладателем титула «Бессмертного члена клуба» (этот титул дает право остаться в клубе даже при поражении команды в игре. Его получал лучший игрок серии игр, – прим. Авт.)

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