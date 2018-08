Под Нижним Новгородом завершился юбилейный фестиваль Alfa Future People 2018

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-13T16:49:48+03:00

Место, которое уже в пятый раз собирает на своих просторах десятки тысяч человек, объединенных музыкой и тягой к новому и неизведанному.

В прошедшие выходные с 10 по 12 августа 2018 в поселке Большое Козино под Нижним Новгородом в пятый раз состоялось самое ожидаемое и масштабное событие современной электронной музыки и технологий в России – фестиваль Alfa Future People 2018. Tiesto, Steve Aoki, Alesso, Afrojack, Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw, Modestep и многие другие сыграли свои сеты на 4 уникальных сценах. Юбилейный фестиваль побил рекорды посещаемости и собрал 52 000 посетителей из 20 стран мира.

Гостей фестиваля ждали килотонны качественного звука от самых именитых представителей электронной музыки, часы лекций на футуристические темы и не только, а также передовая инфраструктура и самая большая в России главная сцена. В этом году дизайнеры и архитекторы превзошли все ожидания и создали сцену, достойную юбилейного фестиваля, который посетили люди со всех уголков планеты.

Музыка

Main Alfa-Stage. В этом году фестиваль Alfa Future People отметил пятилетие. Магический силуэт колоссальных размеров, выросший посреди полюбившегося поля, приветствовал всех любителей электронной музыки с распростертыми объятиями в прямом смысле этого слова. Главная сцена в который год стала самой большой в Восточной Европе. Ее размеры составили 100 метров в ширину и 30 – в высоту. Как и в прошлые годы, на главной сцене выступили мировые диджеи из рейтинга TOP-100 DJ Mag.

Bass Stage был представлен в новой оригинальной интерпретации: GATE7. Это пространство, откуда каждый желающий смог отправиться в индивидуальное музыкальное путешествие. Сцена в течение 3 дней разрывалась под сеты Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин. Сюрпризом для гостей фестиваля стали выступления Netsky и What So Not, а также Нейромонаха Феофана, закрывшего своим выступлением программу фестиваля.

Miller Future Music. Во второй раз на фестивале была представлена специальная сцена, на которой выступили звезды техно: Louisahhh, Atom TM&Tobias, Ben Klock, Boys Noize, Jan Blomqvist, Marcel Dettmann, Vitalic live, Abelle, Adamov, Bvoice&Anrilov, Boym, EL b2b Shutta, Inga Mauer, Kovyazin D, Kurmyshev, Mashkov, Mujuice, Nocow, Philipp Gorbachev, Sofia Rodina, Dr.Spy.der, Zabelin.

ShowCast Stage by Alfa-Bank. На новой сцене выступили 30 молодых диджеев, отобранных в ходе масштабного всероссийского кастинга. А ночью их сменили профессионалы электронной сцены: John B, Victor Strogonov, Nadya, Proxy, Alexander Popov, Anton Bruner, Byor, Filatov&Karas, Fonarev, Gambino Sound Machine, Lost Capital, Peter Lankton, Profit, Teddy Killerz, The Dual Personality, Tigerlay, Van Murten и другие. Внутреннее оформление шатра стало одним из самых запоминающихся арт-объектов фестиваля, поскольку было создано совместно с художником калиграфом Покрас Лампасом. Ночью весь периметр шатра становился живым холстом, на котором с помощью видео проекции были представлены его работы.

Спорт

В 2018 году зона спорта на Alfa Future People была увеличена до 10 000 кв. м. Впервые на фестивале любой желающий смог проверить свои силы и сдать нормы ГТО. Также посетители приняли участие в футбольном фристайле, EMS-тренировках, соревнованиях по лазертагу, мастер-классах по Альфа-Гравити от одного из самых гибких людей в мире, а также мастер-классах по воркауту. Яркое впечатление оставил турнир по волейболу, организованный брендом здорового питания Dr.Körner. В течение двух дней на всех волейбольных полях фестиваля шли сражения между профессиональными спортсменами, любителями и их болельщиками.

Проверить себя на прочность можно было на надувной полосе препятствий длиной более 40 метров от Gillette антиперспиранты. Пройти через улей, частокол, зубья, взобраться на гору было совсем не просто – с этим справились только настоящие мужчины. После прохождения препятствий можно было не только получить призы, но и сделать памятные фотографии на пьедестале почета, распологавшемся рядом с зоной воркаута.

Технологии

Традиционно AFP – это не только музыка, но и новейшие технологии. Впервые на фестивале была представлена вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, в которой посетители AFP смогли понаблюдать за ростом съедобных растений. Также в двух шатрах были представлены более 100 гаджетов, среди которых: умная система гидратации Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor, персональный тренер будущего VI, высокотехнологичный магазин The Data Dollar Store и множество других увлекательных, инновационных открытий. Там же прошли десятки лекций на футуристические темы: о криолаборатории для заморозки людей, новейших бионических протезах, специфике создания онлайн-ферм и др.

Искусство и развлечения

В этом году впервые на Alfa Future People была создана полноценная территория современного искусства. Футуристичные инсталляции были созданы в коллаборации с Британской Высшей Школой Дизайна. В результате родилась серия оригинальных арт-объектов, которые стали местом для новых знакомств, ярких танцев и, конечно, креативных фотографий.

Покрас Лампас, автор самой большой каллиграфии в мире, стал специальным гостем и провел лекции и перформансы.

В 2018 году впервые на фестивале был представлен парк развлечений. Гости фестиваля смогли прокатиться на нескольких аттракционах, а также присоединиться к красочному бразильскому карнавалу.

Впервые на фестивале Alfa Future People появился кинотеатр. Для посетителей фестиваля были показаны кинокомедия «Суперполицейские» и продолжение картины — «Суперполицейские 2», мировая премьера которой состоялась в апреле этого года. Для любителей короткометражных историй приготовил также фильм Piter by c Евгением Цыгановым в главной роли и картины «Допинг», «Марсианские хроники», MUTE, «Лучше забей» и «Предложение» от школы кино и телевидения Индустрия.

Министерство туризма Израиля создало отличное место для приятного отдыха на Alfa Future People. В зоне «Отдых в Израиле» гости фестиваля могли отправиться в путешествие по трем морям страны: в технологичном и активном Тель-Авиве можно было подзарядить телефон и сыграть в израильский пляжный бадминтон – маткот, в солнечном Эйлате – выпить по фруктовому коктейлю в баре и попробовать настоящий израильский фалафель в пите, а на Мёртвом море – расслабиться и полежать на пляжных шезлонгах.

- В этом году Alfa Future People отметил первый юбилей. Мы рады, что, несмотря на множество альтернативных мероприятий, спрос на фестиваль превзошел все ожидания, - отметила Юлия Дорошина, генеральный директор Alfa Future People. - В этом году мы собрали рекордное количество посетителей – 52 000 человек, лучших стадионных электронных исполнителей, десятки арт-объектов, более 60 уникальных точек фудкорта, дизайн-маркет, масштабные лекторий и зону технологий. Спасибо всем, кто был с сами все эти годы и провел на пятом фестивале лучшие выходные в году. Впереди – новые планы и подготовка к 2019 году, который также обещает стать не менее запоминающимся.