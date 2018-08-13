Концерт Ariel Pink пройдет в Новой Голландии
Встречаемся 22 августа!
Ариэль Пинк возвращается в Россию.
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Король лоу-фая и фрик-фолка из Лос-Анджелеса Ариэль Пинк возвращается в Россию со своим новым, одиннадцатым по счёту, студийным альбомом Dedicated to Bobby Jameson (лучший новый альбом по версии Pitchfork), который представит публике 22 августа на главной сцене Новой Голландии, выступив с большим концертом в формате полноценной группы.
Билеты от 1000 рублей можно приобрести только в Инфоцентре острова.