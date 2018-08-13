Соглавный бой вечера: Даниэль «Agent Orange» Суэйн и Виктор Колесник

СЕГОДНЯ 20:51 2018-08-13T20:51:11+03:00

Поединки спортсменов из США и России всегда вызывают повышенный интерес у зрителей и на этот раз соперники в принципиальном противостоянии подобрались более чем достойные. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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В соглавном бою вечера Даниэль «Agent Orange» Суэйн (США), 18-8-1 сразится с Виктором Колесником (Кузня), 14-3-1.

Даниэль Суэйн выступает в профессиональных смешанных единоборствах уже 8 лет и за это время он успел провести 27 профессиональных поединков, выиграв в 18 из них. Его первое появление в M-1 Challenge состоялось в 2014 году, когда он отбился в ничью с дебютировавшем в организации Залимбегом Омаровым. Потом Даниэль надолго пропал из поля зрения российских болельщиков и появился в M-1 Global в мае текущего года. Суэйн выступил в главном бою турнира M-1 Challenge 92 в Шэньсжене против распиаренной китайской звезды Мусу Нуертибеке. Тогда американцу потребовалась одна минута и четыре секунды, чтобы уничтожить «Железного короля» и он триумфально начал свой второй поход в M-1 Challenge.

Виктор Колесник провел в рейдже уже пять поединков и за полтора года превратился из юного малоизвестного спортсмена в одного из главных проспектов полулегкого веса в российских смешанных единоборствах. Он поверг трех зарубежных бойцов, в дебюте отбился в ничью с неуступчивым корейцем Йонг Бок Килом и выдал бой года с Нэйтом Ландвером, в котором оба соперника страшно избивали друг друга и инициатива ежесекундно переходила из рук в руки. В том бою большинством голосов победу одержал будущий чемпион M-1 Challenge в полулегком весе из США. Но Виктор намерен через ряд побед добраться до своего принципиального оппонента и отобрать у него заветный титул, а пока что на его пути стоит другой мощный американский боец.

Поединки спортсменов из США и России всегда вызывают повышенный интерес у зрителей и на этот раз соперники в принципиальном противостоянии подобрались более чем достойные. Зрителей ожидает напряженный и яркий бой.