Архитектура Петербурга: молодо - смело

9 Авг. 10:00 2018-08-10T10:35:59+03:00

Изменить размер текста: A A

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ

За последние десять лет к покупателям недвижимости, рожденным в СССР, добавилось немало представителей более молодого поколения. На то, что новоселы молодеют, первыми обратили внимание банки - за ипотекой стали чаще обращаться те, кому лет тридцать, а то и меньше.

Ощутили «смену поколений», а заодно и вкусов покупателей жилплощади и застройщики. Если люди старшего возраста, выбирая жилье, первым делом интересуются местоположением и качеством строительства, то для тех, кто помладше, вдобавок к этому крайне важны оригинальные и удобные планировки. Больше внимания обращают они и на внешний вид дома: некоторые готовы пожертвовать близостью метро ради красивого парадного с охранником и консьержем.

Это подтверждают и исследования маркетологов ГК «РосСтройИнвест», которые решили выяснить, кто сейчас покупает квартиры в Петербурге. Оказалось, в основном это пары в возрасте до 30 лет без детей и молодые семьи - до 45 лет - уже с детьми. Именно на эту аудиторию и рассчитаны новые проекты застройщика - жилые комплексы NEW TIME и Terra. Оба расположены в Приморском районе Петербурга, оба невысокие (до тринадцати этажей), и у каждого есть свои изюминки, привлекательные для новоселов.

Первое, что бросается в глаза, - не совсем привычная для «РосСтройИнвеста» архитектура новых комплексов, отражающая тенденции сегодняшнего времени. Молодым архитекторам из Москвы удалось прочувствовать и передать настроение Петербурга, причем сегодняшнего, живого и развивающегося.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

Чего ждет от Петербурга полный сил и энергии горожанин? Атмосферы, динамики, вдохновения и, конечно же, комфорта. Все это есть в жилом комплексе комфорт-класса NEW TIME. Начать хотя бы с внешнего вида - наклонные торцы тринадцати- этажных зданий вдоль Планерной улицы стремятся ввысь и смотрятся очень выразительно. Они обращены к Западному скоростному диаметру, указывая направление к центру Петербурга. Кстати, добраться отсюда до центра будет легко: на выбор новоселам путь по ЗСД, кольцевой или на общественном транспорте, который довезет до станций метро «Комендантский проспект», «Пионерская» и «Старая деревня».

Другие приметы современной архитектуры - крупные формы фасада со вставками белого, серого и терракотового цветов и панорамные окна. А за окнами верхних этажей - великолепные виды на Лахту, Финский залив и Юнтоловский заказник. На него, кстати, можно будет не только любоваться, но и гулять там или совершать пробежки - он находится совсем рядом с домом.

ВРЕМЯ КОМФОРТА

Самостоятельные и пока не создавшие семью молодые люди могут приобрести в NEW TIME компактную студию, пары без детей - уютную «однушку», а тем, кто уже обзавелся семьей, подойдут удобные двух-, трех- или четырехкомнатные квартиры. Проектировщики по заданию застройщика очень тщательно проработали планировки и заранее просчитали возможность размещения в квартирах мебели и бытовой техники на кухне и в комнатах.

Новый ЖК строится в районе, где уже действуют спортивные комплексы, поликлиники, больницы, магазины и торгово-развлекательные центры. Ну а поскольку у ГК «РосСтройИнвест» есть собственные стандарты комфорта, то все самое необходимое у жильцов будет под рукой. Здесь построят детский сад, на первых этажах NEW TIME разместятся магазины, предприятия бытовых услуг. В полузамкнутых дворах, свободных от автомобилей, появятся детские и спортивные площадки, места для «тихого» отдыха и велопарковки. Даже кровля паркинга станет местом для отдыха: ее озеленят и благоустроят. Паркинги, входы в парадные, лифтовые холлы на первом этаже и детские площадки оборудуют камерами видеонаблюдения.

ЖИЗНЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Петербург для каждого свой: кто-то любит его за атмосферу творчества, кто-то восхищается красотой, кому-то город дарит пищу для размышлений, помогает развиваться. В ГК «РосСтройИнвест» всегда считали, что дом должен соответствовать общему облику и настроению города, поэтому новый жилой комплекс с говорящим названием Terra совместил в себе лучшие черты Северной столицы.

Хочется вырваться на природу? Дорога к крупнейшим городским паркам на Крестовском и Елагином островах от ЖК Terra займет пятнадцать минут, совсем рядом находятся Ланской сад и парк Лесотехнической академии. А прямо напротив будущего комплекса расположен Пионерский сад - и архитекторы не могли не учесть такое приятное соседство, решив в буквальном смысле впустить его во двор при помощи большой арки.

Нужно быть в центре событий? До центра города можно доехать за двадцать минут, до Петроградской стороны - за десять. Ближайшие станции метро - «Лесная» и «Черная речка» - находятся в одном и полутора километрах соответственно.

Архитектурное решение ЖК Terra более спокойное, чем у NEW TIME, можно сказать, умиротворяющее. Корпуса облицованы современными фасадными панелями бежевого, светло-серого, коричневого тонов. Эти цвета олицетворяют землю (Terra значит «земля») и спокойствие, дарят особый уют, атмосферу гостеприимства, желание жить и творить.

Территория комплекса будет максимально приватной: свободной от автомобилей, благоустроенной и приспособленной для отдыха взрослых и детей. В трех жилых домах предусмотрены места для хранения детских колясок и велосипедов, скоростные бесшумные лифты, подземный паркинг и открытые автостоянки. Что касается инфраструктуры, то в ближайшем окружении есть и школы, и магазины, и торговые центры (до ТК «Ланской» и ТЦ «Европолис» можно доехать за семь минут). Но застройщик продолжит ее развитие, чтобы создать по-настоящему комфортную среду для жителей дома и района, построив детский сад и расширив спектр необходимых жителям услуг.

Архитектура новых комплексов отражает тенденции современности

ФИШКИ ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ

ЖК Terra удивит покупателей не только удачным расположением и приятной внешностью. В каждой квартире (а выбор велик - от студий до трехкомнатных) высокие потолки и эргономичные планировки. Есть в комплексе и необычные варианты: квартиры с окном в ванной или гардеробной, в некоторых очередях запланированы квартиры с собственными террасами. Странное решение для Петербурга? Отнюдь! Дополнительные окна добавят небольшому помещению простора и света. А терраса станет отличным местом для общения с близкими на свежем воздухе.

И, конечно, как и во всех своих проектах, ГК «РосСтройИнвест» уделяет особое внимание безопасности жильцов. На прилегающей к домам территории, у главных входов, в зоне парковки и у лифтов на первом этаже установят ви- деокамеры, изображение с которых будет выводиться на пульт диспетчера.

- Покупателю необходим максимальный комфорт проживания и пользования домом, и мы очень тщательно работаем над каждым проектом, закладывая в жилые комплексы опции, которые формируют качественную жилую среду. Наша главная задача - максимально соответствовать требованиям людей, - говорит заместитель председателя совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Нина Креславская.

*Реклама