2018-08-10T14:55:55+03:00
Общество

Снижаемся! Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»

Прямые перелеты, отличные цены, скидки до 50%
Поделиться:
Снижаемся! Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии».Снижаемся! Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии».
Изменить размер текста:

«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».

Приобрести авиабилеты можно на сайте, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Акция действует на следующие направления:

НовосибирскМосква – Новосибирск

Томск – Москва – Томск

Чита – Москва – Чита

Иркутск – Москва – Иркутск

Барнаул – Москва – Барнаул

Омск – Москва – Омск

Екатеринбург – Чита – Екатеринбург

Санкт-Петербург – Чита – Санкт-Петербург

(период вылетов с 01 октября 2018г. по 31 марта 2019г.).

Также в акции участвуют авиабилеты со скидкой на международные направления, которые можно приобрести только на сайте uralairlines.com или в мобильном приложении UralAirlines:

Екатеринбург – Париж – Екатеринбург

Екатеринбург – Рим – Екатеринбург

Екатеринбург – Прага – Екатеринбург

Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва

Москва – Мюнхен – Москва

Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург

(период вылетов с 17 августа по 30 ноября 2018г.).

Подробности акции на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com.

* Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Приключения москвича в России: Почему над Челябинском чёрное небо
Чем живут наши города? Какие там зарплаты и пенсии? Сколько люди тратят на бензин и продукты? Обозреватель «КП» Никита Исаев едет из Москвы на Сахалин и ведет честный дневник путешественника о жизни в глубинке
Более 2 тысяч снимков со всего мира поступило на Международный фотоконкурс «Русская цивилизация»
Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей, продолжается. За две недели со дня старта на сайте уже опубликовано 2300 снимков. Свои работы присылают фотографы из 30 стран мира
Новости 24