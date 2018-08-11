Снижаемся! Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»
«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».
Приобрести авиабилеты можно на сайте, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Акция действует на следующие направления:
Новосибирск – Москва – Новосибирск
Томск – Москва – Томск
Чита – Москва – Чита
Иркутск – Москва – Иркутск
Барнаул – Москва – Барнаул
Омск – Москва – Омск
Екатеринбург – Чита – Екатеринбург
Санкт-Петербург – Чита – Санкт-Петербург
(период вылетов с 01 октября 2018г. по 31 марта 2019г.).
Также в акции участвуют авиабилеты со скидкой на международные направления, которые можно приобрести только на сайте uralairlines.com или в мобильном приложении UralAirlines:
Екатеринбург – Париж – Екатеринбург
Екатеринбург – Рим – Екатеринбург
Екатеринбург – Прага – Екатеринбург
Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва
Москва – Мюнхен – Москва
Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург
(период вылетов с 17 августа по 30 ноября 2018г.).
Подробности акции на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com.
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