Снижаемся! Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-10T14:55:55+03:00

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«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».

Приобрести авиабилеты можно на сайте, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Акция действует на следующие направления:

Новосибирск – Москва – Новосибирск

Томск – Москва – Томск

Чита – Москва – Чита

Иркутск – Москва – Иркутск

Барнаул – Москва – Барнаул

Омск – Москва – Омск

Екатеринбург – Чита – Екатеринбург

Санкт-Петербург – Чита – Санкт-Петербург

(период вылетов с 01 октября 2018г. по 31 марта 2019г.).

Также в акции участвуют авиабилеты со скидкой на международные направления, которые можно приобрести только на сайте uralairlines.com или в мобильном приложении UralAirlines:

Екатеринбург – Париж – Екатеринбург

Екатеринбург – Рим – Екатеринбург

Екатеринбург – Прага – Екатеринбург

Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва

Москва – Мюнхен – Москва

Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург

(период вылетов с 17 августа по 30 ноября 2018г.).

Подробности акции на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com.

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