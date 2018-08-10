2018-08-10T15:44:49+03:00
Общество

Двухэтажные поезда и перевозка мотоциклов: Северо-Западный филиал АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») расширяет спектр услуг

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Компания прислушивается к мнению клиентовКомпания прислушивается к мнению клиентов
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Основная задача Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания» - забота о своих клиентах и повышение качества сервиса. Кроме того официальный представитель АО «ФПК» на Северо-Западе разрабатывает и реализует абсолютно новые услуги. Так в июле 2018 года в скоростном поезде «Невский экспресс», курсирующем между Москвой и Петербургом, внедрили пилотный проект по перевозке детей без сопровождения взрослых.

По словам Михаила Пояркова, начальника Северо-Западного филиала АО «ФПК», контролировать такое путешествие будет проводник пассажирского вагона и сам начальник поезда. Стоимость услуги составляет 1500 рублей, сервисом могут воспользоваться дети в возрасте от 10 до 16 лет. Чтобы оформить услугу нужно предъявить документы ребенка, его законного представителя, а также данные человека, который встретит ребенка на станции назначения.

Отправлять в самостоятельные путешествия можно не только детей, но и домашних животных. Услуга по перевозке питомцев в багажных купе сегодня оказывается в 13 поездах. Из Петербурга домашние любимцы могут уехать без сопровождения владельцев в Москву, Казань или Иваново, стоимость перевозки начинается от 730 рублей. Отметим, что кроме кошек и собак на такое путешествие могут рассчитывать хомяки, морские свинки, кролики и черепахи. Кормить и присматривать за домашними животными будут проводники.

«Еще одно нововведение – предварительный выбор типа питания. Для этого пассажирам необходимо авторизоваться на веб-портале и заполнить заявку. Узнать, предоставляется ли такой сервис в конкретно вашем поезде, можно еще на этапе покупки электронного билета, услуга обозначается соответствующей пиктограммой. Подчеркну, что выбрать рацион можно не позднее, чем за 72 часа до отправления поезда» - рассказал глава Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания».

Кроме того, в ближайшие два года компания планирует расширить полигон курсирования двухэтажных поездов. Как пояснил Михаил Поярков, такое решение принято в связи с максимальным заполнением поездов такого типа в летний период по маршрутам «Санкт-Петербург-Москва» и «Санкт-Петербург-Адлер».

Одной из самых востребованных услуг на протяжении многих лет является оформление электронного билета. Однако из-за транзита через Беларусь и Литву онлайн-сервис не работал по калининградскому направлению. Упрощение процедуры стало возможным после вступления в силу постановления Правительства №1486 от 7 декабря 2017 года, и уже через несколько недель АО «ФПК» запустило продажу онлайн-билетов в Калининград. Услуга оказалась крайне востребованной, за семь месяцев было оформлено более 130 тысяч билетов.

Еще одна популярная услуга – перевозка автомобилей в специальных вагонах. Этот дополнительный сервис начал работу в ноябре 2012 года, первый фирменный поезд отправился из Москвы в Финляндию. За это время география курсирования значительно расширилась. Теперь из российской столицы автомобиль можно отправить в Хельсинки, Петербург, Адлер, Казань, Петрозаводск и Ростов-на-Дону, из Ростова и Петербурга — в Адлер. С момента запуска этой услуги было оформлено почти 20 тысяч заявок на перевозку транспортных средств, причем с каждым годом объем перевозок только растет.

«С апреля 2017 года мы перевозим не только автомобили, но и мотоциклы. Специально для этого было модернизировано 13 вагонов, которые дооборудовали упорами и растяжками, обеспечивающими надежность крепления во время движения поезда. В вагон помещается до десяти мотоциклов. Сейчас мы прорабатываем новые варианты маршрутов, вскоре вагоны-автомобилевозы могут поехать из Москвы в Анапу и Мурманск, а из Петербурга в Анапу и Воркуту» - резюмировал начальник Северо-Западного филиала АО «Федеральная пассажирская компания».

Михаил Поярков подчеркнул, что филиал не останавливается на достигнутом, поэтому сотрудники всегда находятся в поиске новых решений. Компания всегда прислушивается к мнению клиентов, а также уделяет большое внимание развитию персонала. Все эти составляющие позволяют филиалу АО «ФПК» постоянно совершенствоваться и улучшать качество обслуживания пассажиров.

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