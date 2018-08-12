2018-08-12T15:04:50+03:00
Общество

Снегурочка с веслом и собака на доске: Петербург отметился карнавалом сапсерфингистов

В ярких костюмах сотни участников фестиваля прошли по каналам Северной столицы
Степан СТЕПАНОВ
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Фоторепортаж с фестиваля SUP-Фонтанка 2018 в Санкт-Петербурге.Фоторепортаж с фестиваля SUP-Фонтанка 2018 в Санкт-Петербурге.Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге 12 августа под лозунгом "В Питересплыть!" состоялся уже ежегодный костюмированный SUP- карнавал. Сотни участников прошли на специальных досках по рекам и каналам Санкт-Петербурга, преодолев несколько километров. Снегурочка, тигрята, люди в черном с мопсами, Санта-Клаус и еще десятки персонажей, активно загребая веслом, двигались по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал - до канала Грибоедова. В итоге спустя два часа с момента старта наши серфингисты оказались на Итальянском мосту у Спаса на крови. Финишировала колонна в точке старта - у Павильона Росси.

Конечно, водные старты проходят в Петербурге не потехи ради. Как и в любых соревнованиях здесь есть победители. Организаторы наградили самых креативных участников SUP-фестиваля. За лучший костюм, за лучшее оформление доски, за лучшее командное выступление и за скорость.

Как вы поняли уже, поучаствовать в карнавале могли все желающие. Фото: Александр ГЛУЗ

Как вы поняли уже, поучаствовать в карнавале могли все желающие.Фото: Александр ГЛУЗ

Фестиваль этот международный, поэтому на паддлбордах можно было увидеть даже католических священников. Фото: Александр ГЛУЗ

Фестиваль этот международный, поэтому на паддлбордах можно было увидеть даже католических священников.Фото: Александр ГЛУЗ

Отличная компания и долгожданная встреча Санта-Клауса и гладиатора в Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Отличная компания и долгожданная встреча Санта-Клауса и гладиатора в Петербурге.Фото: Александр ГЛУЗ

Сапсерфингом можно заниматься, не отрываясь от жизни. Фото: Александр ГЛУЗ

Сапсерфингом можно заниматься, не отрываясь от жизни.Фото: Александр ГЛУЗ

Участники преодолели 8 км по рекам и каналам в историческом центре Петербурга. Фото: Александр ГЛУЗ

Участники преодолели 8 км по рекам и каналам в историческом центре Петербурга.Фото: Александр ГЛУЗ

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