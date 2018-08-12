Снегурочка с веслом и собака на доске: Петербург отметился карнавалом сапсерфингистов

СЕГОДНЯ 15:03 2018-08-12T15:04:50+03:00

В Санкт-Петербурге 12 августа под лозунгом "В Питересплыть!" состоялся уже ежегодный костюмированный SUP- карнавал. Сотни участников прошли на специальных досках по рекам и каналам Санкт-Петербурга, преодолев несколько километров. Снегурочка, тигрята, люди в черном с мопсами, Санта-Клаус и еще десятки персонажей, активно загребая веслом, двигались по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал - до канала Грибоедова. В итоге спустя два часа с момента старта наши серфингисты оказались на Итальянском мосту у Спаса на крови. Финишировала колонна в точке старта - у Павильона Росси.

Конечно, водные старты проходят в Петербурге не потехи ради. Как и в любых соревнованиях здесь есть победители. Организаторы наградили самых креативных участников SUP-фестиваля. За лучший костюм, за лучшее оформление доски, за лучшее командное выступление и за скорость.

Как вы поняли уже, поучаствовать в карнавале могли все желающие.Фото: Александр ГЛУЗ

Фестиваль этот международный, поэтому на паддлбордах можно было увидеть даже католических священников.Фото: Александр ГЛУЗ

Отличная компания и долгожданная встреча Санта-Клауса и гладиатора в Петербурге.Фото: Александр ГЛУЗ

Сапсерфингом можно заниматься, не отрываясь от жизни.Фото: Александр ГЛУЗ