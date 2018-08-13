В Девяткино появилось жилье для поколения «миллениалов»

СЕГОДНЯ 14:20 2018-08-13T15:18:53+03:00

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Жилой комплекс, ориентированный на новое поколение «миллениалов», строится в Девяткино. Название у ЖК нетипичное – «Ромашки», однако оно было выбрано не случайно. Как рассказал руководитель проекта Анатолий Соболев, именно этот цветок ассоциируется с молодостью, юностью и началом большого пути. Кроме того, концепцию жилого комплекса разрабатывали в сотрудничестве с известным петербургским художником Алексеем Сергиенко, чьим фирменным стилем являются именно ромашки.

Жилой комплекс будет состоять из нескольких зданий в 15-18 этажей, всего будет сдано 2470 квартир. Большая часть проекта – это небольшие квартиры или студии, ориентированные именно на людей до 25 лет. Как пояснил Анатолий Соболев, молодая категория покупателей возникла на рынке благодаря доступной ипотечной программе. Теперь многие «миллениалы» предпочитают не снимать, а именно покупать квартиры, ведь зачастую приобретение жилья оказывается выгоднее аренды.

«Например, в нашем комплексе «Ромашки» есть квартиры-студии стоимостью до миллиона рублей, ежемесячный платеж за них составит около 15 тысяч. Таким образом, молодой семье это обойдется дешевле, чем арендовать квартиру в том, же Девяткино. При этом, они будут обладателями собственного жилья, которое с появлением детей можно поменять и на большее» - подчеркнул руководитель проекта Анатолий Соболев.

Отметим, что если по какой-то причине молодые люди не могут взять ипотеку, расстраиваться не стоит. В новом жилом комплексе предусмотрены специальные программы рассрочек, по которым можно купить квартиру, выплачивая всего 15 тысяч рублей в месяц.

По словам Анатолия Соболева, именно молодые люди являются самыми требовательными покупателями, для которых важны все детали – от планировки до самого облика комплекса. Поэтому на этапе создания концепции ЖК, специалисты проработали мельчайшие подробности, которые должны сделать жизнь молодых семей комфортнее.

«Мы уже продумываем и внешнюю инфраструктуру, вместе с властями разработаем пешеходные и велосипедные маршруты до метро «Девяткино» и железнодорожной станции «Лаврики». Также в концепции развития территории проекта будет детский сад и образовательный центр» - резюмировал Анатолий Соболев.

Жилой комплекс «Ромашки» - это действительно комфортная среда для молодежи Санкт-Петербурга, где будет проработана каждая мелочь. Это не просто качественное жилье, а новое качество жизни.