Петербургские ученые доказали, что пирамида Хеопса концентрирует электромагнитную энергию

СЕГОДНЯ 20:04 2018-08-13T20:04:49+03:00

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Древнейшее и единственное сохранившееся из «Семи чудес света» стало еще загадочней: ученые выяснили, что пирамида Хеопса – потенциальная антенна, способная принимать сигналы Вселенной и излучать послания Земли. Если по-научному, то пирамида может концентрировать энергию.

ЧУДО ПОД «ОБСТРЕЛОМ»

Необычное исследование провели ученые Университета ИТМО совместно с Лазерным центром Ганновера, результаты опубликованы в Journal of Applied Physics. Команда из четырех петербургских специалистов ‒ Михаила Балезина, Ксении Барышниковой, Полины Капитановой и Андрея Евлюхина – запустила пирамиду под дождь из резонансных радиоволн диапазона двести-шестьсот метров. Конечно, с помощью компьютерных программ. И чудо света на «обстрел» откликнулось.

Но прежде покорпели над исходными данными. И если с размерами все понятно, то с физическими свойствами материала пирамиды возникли сложности.

Ученые условились, что у пирамиды нет неизвестных полостей. Фото: Университет ИТМО

‒ Блоки сделаны из известняка, проницаемость которого меняется в зависимости от пористости, температуры, влажности, ‒ объясняют ученые. ‒ К сожалению, мы не обнаружили данных для известняка, взятого именно с плато Гиза в Египте. Поэтому пришлось обходиться средним предположительным значением.

Дальше в ход пустили 3D-моделирование. Для этого использовали реальные размеры пирамиды: высота ‒ 138,75 метра, сторона основания ‒ 230 метров. В модели «запроектировали» и главные полости – «Камеру царя», «Камеру царицы» и недостроенную камеру под основанием.

‒ Из-за недостатка сведений о физических свойствах пирамиды нам пришлось использовать некоторые допущения, ‒ отмечает научный руководитель и координатор исследований, доктор физико-математических наук Андрей Евлюхин. ‒ Например, мы считали, что материал, из которого она сделана, однородно распределен в ее объеме, и что никаких неизвестных полостей нет.

ПОД ЗЕМЛЕЙ ИЛИ НА ВЕРШИНЕ

Радиоволнами пирамиду «бомбардировали» в двух условных случаях: в однородном пространстве и стоящую на известняковом основании. Энергия накапливалась и концентрировалась в камерах древнейшей постройки в обеих ситуациях. Правда, по-разному.

При первом варианте энергия стекалась в «Камеру царя» либо, если внешние волны шли с нижней стороны, ‒ к вершине. Во втором варианте, более близком к реальности, большая часть энергии фокусировалась под основанием пирамиды, в нижней третьей камере.

‒ Под более короткими падающими волнами эффект концентрации поля будет сильнее, но это уже тема следующего исследования, ‒ заключают ученые. – Также стоит изучить всю сложную систему пирамид, расположенных на плато Гиза.

Энергия стекалась к вершине или собиралась в одной из камер. Фото: Journal of Applied Physics

Результаты научной работы используют в разработках, максимально отдаленных от времен фараонов, ‒ в проектировании наночастиц.

‒ Подобрав материал с подходящими электромагнитными свойствами, можно получить наночастицы пирамидальной формы, перспективные для наносенсоров и солнечной энергетики, ‒ объясняет сотрудник физико-технического факультета вуза, кандидат технических наук Полина Капитанова.

КОМПЕТЕНТНО:

Исследователь аномальных явлений, редактор газеты «Аномалия» Татьяна Сырченко:

‒ Сама пирамида по своей структуре, как и любой предмет, является неким волновым устройством. Если Земля проходит через пространства, насыщенные оптическими, звуковыми, световыми, электромагнитными колебаниями, то пирамида отражает, поглощает и излучает эти волны.

Кто-то считает, что не видно, значит, не существует. Но есть «невидимая» радиация, уже известно, что есть кожное зрение. Радует, что физики увидели с помощью приборов, что пирамида генерирует волны.

Когда я была у пирамиды Хеопса в 1994 году, то почувствовала, что она излучает концентрированный белый луч вверх. Люди, которые в это время находились в соседней пирамиде Хефрена (вторая по величине древнеегипетская пирамида. – Прим. ред.), жаловались на плохое самочувствие, некоторым даже хотелось лечь на пол. А мне казалось, что она излучает луч вниз. Но и в том, и в другом случае глазами никто ничего не видел.

Есть множество гипотез, среди которых – и коррекция движения планеты, и поступление сигналов извне. А сигналы поступают, это совершенно точно, ведь мы живем в волновом мире. Видимо, подошло время, когда мы способны понять: пирамиды могут быть сооружениями, предназначенными для конкретных целей, которые в них заложили древние цивилизации либо разумные существа, посещавшие нас ранее. Не стоит надевать колпак своих знаний на знания зодчих того времени.