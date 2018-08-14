2018-08-14T10:33:31+03:00
Происшествия

«Слишком мягко к ним относятся»: Михаил Пиотровский призвал жестче наказывать вандалов, оскверняющих памятники

С заявлением Союз музеев России выступил после попытки хулиганов поставить мангал на Медном всаднике
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Веселая компания придумала себе место для пикника Фото: Александра БенцманВеселая компания придумала себе место для пикника Фото: Александра Бенцман
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Пожарить шашлык на Медном всаднике - да-да, том самом, что на Сенатской площади - компания молодых людей попыталась в ночь с 4 на 5 августа. Забрались на памятник сами, затащили мангал и начали искать, куда бы его поставить.

Как говорят очевидцы, ко всему привыкшие туристы даже просили ребят поторопиться. Мол, шашлыки - это прекрасно, но нам бы сделать красивые фото. Впрочем, адекватные петербуржцы тут же сняли хулиганов на видео, причем так, чтобы хорошо были видны их лица и обратились в полицию.

Отметим, что на фотографиях можно насчитать не меньше пяти «верхолазов». Но задержали в тот вечер только двоих - парней 20 и 32 лет.

- В их отношении составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мелкое хулиганство - это 500-1000 рублей штрафа. Еще может быть 15 суток ареста, но применили ли к вандалам эту меру, в полиции не уточнили. Такое ничтожное наказание возмутило петербуржцев.

- Как минимум, им нужно было предъявлять «вандализм», - уверены горожане. - А если они повредили памятник?

ОТДЕЛАЛСЯ ЛЕГКИМ ИСПУГОМ

К счастью, обошлось. Как только в Музее городской скульптуры узнали о происшествии - а узнали там лишь неделю спустя - художники-реставраторы тут же провели внеплановый осмотр Медного всадника. Император Петр I, можно сказать, отделался легким испугом.

- Механических повреждений, деформаций – не обнаружено, - рассказала начальник службы по текущему уходу и содержанию памятников Музея городской скульптуры Екатерина Макеева. - Памятник чудом избежал царапин, которые могли возникнуть на поверхности патины от острых углов металлического предмета. Сложно представить характер разрушений, если бы злоумышленникам удалось развести пламя. И то, что им не хватило 10-15 минут для исполнения задуманного – нисколько не оправдывает их поступок.

Поверхностную грязь с памятника смыли водой и заключили: скульптура в удовлетворительном состоянии.

Памятник внепланово осмотрели Фото: предоставлено Музеем городской скульптуры

Памятник внепланово осмотрели Фото: предоставлено Музеем городской скульптуры

ПАМЯТНИК КАК РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Тем временем, Союз музеев России, который возглавляет директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, выступил с заявлением. Музейщики с тревогой отмечают: памятники культуры стали для людей объектами бытового развлечения.

- В качестве примера можно привести руферов, лазающих по крышам исторических зданий, и постоянную застройку Дворцовой площади, превращающую ее в полосу препятствий для жителей и гостей Санкт-Петербурга, - сказано в письме за подписью Михаила Пиотровского.

Это Михаил Борисович, конечно, о своем наболевшем: на Дворцовой регулярно сооружают различные конструкции для концертов, фестивалей, общегородских праздников. А что же Медный всадник?

- Циничность посягательства на скульптуру Этьена Фальконе заключается еще и в том, что помимо высочайшей художественной ценности, этот памятник является одним из символов как Санкт-Петербурга, так и всей страны, - пишет Пиотровский. - Не напугало вандалов и то, что Медный всадник находится рядом с особо охраняемыми объектами государственной власти.

По мнению главы Эрмитажа, все это - следствие «зияющих проблем в воспитании». И не всегда удается научить россиян правильному отношению к своей истории и культуре. Видимо, настал тот момент, когда делать это не столько «пряником» в виде различных образовательных программ, сколько - «кнутом».

- Как ни печально это говорить, но, на мой взгляд, государство слишком мягко относится к подобным актам вандализма, - резюмирует Пиотровский. - Наказание за осквернение, повреждение или уничтожение памятников культуры должно быть резко ужесточено, а государственная охрана этих памятников должна быть усилена.

СПРАВКА «КП»

Под вандализмом Уголовный кодекс понимает осквернение зданий и порчу имущества в общественных местах. За это наказывают штрафом до 40 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами, либо арестом до трех месяцев. Если куролесила компания, к тому же прослеживались мотивы политической, национальной, религиозной и прочей ненависти и вражды, наказание ужесточается - ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, в кодексе есть статья за хулиганство. Не мелкое, а обычное. Если бы тех, кто забрался на памятник, привлекли по ней, им бы мог грозить очень крупный штраф - в районе 500 тысяч рублей, а также арест.

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