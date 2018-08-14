2018-08-14T19:08:02+03:00
Общество

На севере Петербурга три года работала незаконная платная парковка

Теперь стоянкой на Сиреневом бульваре занимается прокуратура
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Нелегальная парковка работала три года на Сиреневом бульваре. Фото: Яндекс.КартыНелегальная парковка работала три года на Сиреневом бульваре. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Платными стоянками недалеко от дома пользуются многие петербургские автомобилисты. Это удобно, ведь во дворах часто не хватает мест, да и за машиной на парковке круглосуточно присматривают. Такая открытая стоянка работала три года на севере Петербурга, на Сиреневом бульваре. Но, как выяснилось, местные жители оставляли свои легковушки на огромной незаконной парковке, а платили за услугу злостным нарушителям.

Мошенники разбили выгодный бизнес в Выборгском районе на пустующем участке земли площадью около шести тысяч квадратных метров, который принадлежит городу. И, судя по всему, неплохо заработали на автомобилистах, ведь сами они не заплатили ни копейки за аренду места. Но сказочная жизнь закончилась, когда нарушением земельного законодательства заинтересовалась прокуратура Петербурга. В июне стоянку закрыли. А 13 августа возбудили уголовное дело.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

- Установлено, что земельный участок по Сиреневому бульвару используется без разрешения с июня 2015 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

На огромной парковке легко могло уместиться более сотни легковушек.

- В среднем такая платная открытая стоянка стоит три тысячи рублей в месяц, - рассказал «Комсомолке» руководитель общественной организации «СПб.Авто» Святослав Данилов. - Действительно, услуга довольно популярная у петербуржцев, особенно в спальных районах, потому что всегда есть возможность вечером приехать после работы и поставить свою машину на специально выделенное место.

Комитет имущественных отношений уже оценил ущерб городской казне, и он составил более 51 миллиона рублей. В июне парковку закрыли. Преступникам грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В администрации Выборгского района не смогли оперативно ответить на вопрос «КП», почему на их территории так долго процветал незаконный бизнес.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Новости 24
Петербург и Ленобласть договорились о строительстве метро в Кудрово
После веломарафона в Ленинградской области умер один из участников
В Петербурге под суд пойдет основательница «Зеоры»
В метро рассказали, для чего на эскалаторах нужны щетки
В Петербурге на вход и выход закрыта станция метро «Новочеркасская»
Депутат Четырбок хочет усилить наказание, чтобы защитить памятники Петербурга от вандалов
После закрытия «Академической» петербуржцы стали штурмовать автобусы
Петербургская бизнес-леди заплатила долг, чтобы вырваться на сделку за границу
В Смольном ждут иски от подрядчика «Зенит-Арены»
Приезжая из Краснодарского края ломом забила подругу и перерезала ей горло
Общественники нашли в Купчино бордель, открытый прямо напротив школы
МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре
Протестующие автомобилисты Петербурга открыли разворот у Кантемировского моста, выломав штыри
В квартире дома по Загребскому проспекту нашли тела убитой пары
Санкт-Петербург выбран в качестве площадки 25-го Мирового энергетического конгресса - 2022
Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в центре Петербурга
В Санкт-Петербурге на парковке гипермаркета мигрант изнасиловал школьницу
Жительница города Сланцы пыталась зарезать знакомого, отказавшего ей в сексе
В Санкт-Петербург привезли фарфоровых Суворова, Наполеона и Екатерину II
Санкт-Петербург вошел в престижный рейтинг The Economist лучших городов мира
Мать-одиночка из Ленобласти порезала мужчину за то, что тот отказал ей в интиме