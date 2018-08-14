На севере Петербурга три года работала незаконная платная парковка

СЕГОДНЯ 19:03 2018-08-14T19:08:02+03:00

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Платными стоянками недалеко от дома пользуются многие петербургские автомобилисты. Это удобно, ведь во дворах часто не хватает мест, да и за машиной на парковке круглосуточно присматривают. Такая открытая стоянка работала три года на севере Петербурга, на Сиреневом бульваре. Но, как выяснилось, местные жители оставляли свои легковушки на огромной незаконной парковке, а платили за услугу злостным нарушителям.

Мошенники разбили выгодный бизнес в Выборгском районе на пустующем участке земли площадью около шести тысяч квадратных метров, который принадлежит городу. И, судя по всему, неплохо заработали на автомобилистах, ведь сами они не заплатили ни копейки за аренду места. Но сказочная жизнь закончилась, когда нарушением земельного законодательства заинтересовалась прокуратура Петербурга. В июне стоянку закрыли. А 13 августа возбудили уголовное дело.

Фото: Яндекс.Карты

- Установлено, что земельный участок по Сиреневому бульвару используется без разрешения с июня 2015 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

На огромной парковке легко могло уместиться более сотни легковушек.

- В среднем такая платная открытая стоянка стоит три тысячи рублей в месяц, - рассказал «Комсомолке» руководитель общественной организации «СПб.Авто» Святослав Данилов. - Действительно, услуга довольно популярная у петербуржцев, особенно в спальных районах, потому что всегда есть возможность вечером приехать после работы и поставить свою машину на специально выделенное место.

Комитет имущественных отношений уже оценил ущерб городской казне, и он составил более 51 миллиона рублей. В июне парковку закрыли. Преступникам грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

В администрации Выборгского района не смогли оперативно ответить на вопрос «КП», почему на их территории так долго процветал незаконный бизнес.