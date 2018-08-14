2018-08-14T17:08:25+03:00
Происшествия

В больнице скончался рабочий, упавший со строительных лесов в центре Петербурга

За жизнь еще четыре человек сейчас борются врачи
Елена БЕЗГОДОВА
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В Петербурге ЧП – в центре города обрушились строительные леса, на которых находилось пятеро рабочих.В Петербурге ЧП – в центре города обрушились строительные леса, на которых находилось пятеро рабочих.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сорвавшийся со строительных лесов на Гражданской улице рабочий умер в больнице. Еще четверо человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом "КП-Петербург" сообщили в департаменте здравоохранения города.

Инцидент произошел сегодня в 10.42 на улице Гражданской,8. Рабочие, которых для ремонта фасада наняла ООО «Альтернатива» как обычно забрались на доски в районе 4 этажа. Не успели приступить к работе, как хлипкая конструкция обрушилась. Один из рабочих разбил голову и потерял сознание.

«Скорую» на место вызвали очевидцы. Местные жители рассказывают, что медики были на месте уже спустя 10 минут.

- Эти рабочие тут не первый день трудятся, - рассказывает жительница дома. – Дом с внутренней стороны уже отремонтировали, остался фасад. Ребята все делали, но что произошло сегодня – непонятно.

«Скорую» на место вызвали очевидцы Фото: Александр ГЛУЗ

«Скорую» на место вызвали очевидцыФото: Александр ГЛУЗ

Работы на Гражданской сейчас приостановили. А в компании-подрядчике «Альтернатива» отказываются не только от комментариев, но и вообще открещиваются от работ. Мол, тендер не их и ничем в районе улицы Гражданской не занимаются. Но фонд капитального ремонта и СК уже начали проводить проверку инцидента.

- Инцидент произошел по причине нарушения правил техники безопасности со стороны подрядной организации ООО «Альтернатива», - заявила пресс-секретарь жилищного комитета Тамара Панченко. - За это нарушение в отношении подрядчика фондом будут применены штрафные санкции. Остальные подрядные организации будут предупреждены о необходимости соблюдения правил техники безопасности.

В следственном комитете по Санкт-Петербургу отмечают: сейчас следователи с участием инспектора ГИТ проводятся осмотр места происшествия.

- По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение, - заверили в ведомстве.

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