В больнице скончался рабочий, упавший со строительных лесов в центре Петербурга
Сорвавшийся со строительных лесов на Гражданской улице рабочий умер в больнице. Еще четверо человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом "КП-Петербург" сообщили в департаменте здравоохранения города.
Инцидент произошел сегодня в 10.42 на улице Гражданской,8. Рабочие, которых для ремонта фасада наняла ООО «Альтернатива» как обычно забрались на доски в районе 4 этажа. Не успели приступить к работе, как хлипкая конструкция обрушилась. Один из рабочих разбил голову и потерял сознание.
«Скорую» на место вызвали очевидцы. Местные жители рассказывают, что медики были на месте уже спустя 10 минут.
- Эти рабочие тут не первый день трудятся, - рассказывает жительница дома. – Дом с внутренней стороны уже отремонтировали, остался фасад. Ребята все делали, но что произошло сегодня – непонятно.
«Скорую» на место вызвали очевидцыФото: Александр ГЛУЗ
Работы на Гражданской сейчас приостановили. А в компании-подрядчике «Альтернатива» отказываются не только от комментариев, но и вообще открещиваются от работ. Мол, тендер не их и ничем в районе улицы Гражданской не занимаются. Но фонд капитального ремонта и СК уже начали проводить проверку инцидента.
- Инцидент произошел по причине нарушения правил техники безопасности со стороны подрядной организации ООО «Альтернатива», - заявила пресс-секретарь жилищного комитета Тамара Панченко. - За это нарушение в отношении подрядчика фондом будут применены штрафные санкции. Остальные подрядные организации будут предупреждены о необходимости соблюдения правил техники безопасности.
В следственном комитете по Санкт-Петербургу отмечают: сейчас следователи с участием инспектора ГИТ проводятся осмотр места происшествия.
- По результатам этой проверки будет принято процессуальное решение, - заверили в ведомстве.