СЕГОДНЯ 18:47 2018-08-14T20:16:04+03:00

Три туриста из Санкт-Петербурга застряли на горной реке в Магадане без продуктов и лекарств Фото: Олег УКЛАДОВ

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Не зная броду, не лезь в воду. Эту поговорку можно точно применить к приключениям трех туристов из Санкт-Петербурга, отправившихся покорять горные реки на Дальний Восток. Трое друзей – Виктор Лялин, Андрей Матийчук и Юлия Жданова приехали на Колыму сплавиться на катамаране. Путешествовали почти две недели по Магаданской области, но стихия застала их врасплох. При сплаве по горной реке Омулевка они потеряли лодку с продуктами и медикаментами, судно унесло от берега сильным течением.

- У нас уже почти неделю идут дожди, вода в реках поднялась, могу только представить, какое там сейчас течение, - говорит начальник Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС Павел Клочков. - В группе туристов двое мужчин и девушка. Они целы и невредимы, сами вышли на связь, так как взяли с собой в поход спутниковый телефон. Хорошо хоть успели палатку поставить, будет, где переждать стихию и ждать помощи спасателей.

А ждать придется долго. По земле до туристов добраться невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и полноводные реки на границе Магаданской области и Якутии. Никакая техника не пройдет, даже квадроциклы. Вызволить экстремалов на «большую» землю можно только вертолетом. Но сложность в том, что сейчас нелетная погода – низкая облачность, дожди.

Туристы из Санкт-Петербурга застряли на горной реке в Магадане без продуктов и лекарствФото: Предоставлено

- Мы спасательную операцию откладывали уже три дня, - продолжает Павел Клочков. – Ждем погодные условия и разрешение на вылет. Но и сразу вызволить туристов не удастся. Ближайший населенный пункт к тому месту, где находится их стоянка, город Сусуман. Это в 200 км от реки Омулевка. До него из Магадана, где находится база МЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра, по прямой 400 км. Так что экипаж вертолета Ми-8 и три спасателя прилетят сначала в Сусуман, дозаправятся и только на следующий день отправятся на поиски в тайгу.

Кстати, сотрудники МЧС Магаданской области почти месяц назад уже проводили точно такую спасательную операцию. Также с реки Омулевка они вытаскивали экстремалов из Москвы. Правда, столичным гостям пришлось просидеть в тайге в ожидании подмоги почти две недели. Причем также из-за погодных условий.

- Да насмотрелись видео на «Ютюбе», там в ролике все легко и красиво под музычку, - бросил в сердцах дежурный единой диспетчерской службы Магаданской области, который принимает звонки от обеспокоенных родственников. – А у нас все серьезно, нужно быть готовым к суровым таежным условиям, это ведь не лесная прогулка. К тому же питерская группа туристов отправилась в поход, не зарегистрировавшись. Никто не знал об их существовании, пока они сами не позвонили с просьбой о помощи.

Сибирский региональный центр МЧС России после этого случая опять поднял вопрос о «диком» туризме, о регистрации маршрутов и личной ответственности туристов.

- Эти многочасовые, а может, и многодневные поисково-спасательные работы оплачивает бюджет Магаданской области, а надо бы брать деньги с безответственных туристов или штрафовать их за халатность, - заявили в ведомстве.