2018-08-15T14:52:08+03:00
Афиша

В Санкт-Петербурге впервые пройдет фестиваль Акустика счастья

В программе выступления Manizha, AYO и Albin Lee Meldau, All In Orchestra, вкусная еда, pop-up ресторан, блошиный рынок, практики йоги, настоящий планетарий и многое другое
Степан СТЕПАНОВ
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18 августа состоится музыкально-гастрономический фестиваль Акустика Счастья 2018.18 августа состоится музыкально-гастрономический фестиваль Акустика Счастья 2018.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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18 августа на территории Юсуповского сада пройдёт музыкально-гастрономический фестиваль Акустика Счастья 2018. На сцене фестиваля выступят: космополитично-мелодичная AYO, влюбившая в себя Нью-Йорк и Париж, яркая и любимая MANIZHA, завоевавшая публику оригинальными музыкальными роликами в Instagram, впервые в России – шведский лауреат премии Грэмми ALBIN LEE MELDAU, а также экспериментальная группа ALL IN ORCHESTRA.

Огромное внимание уделено гастрономической составляющей мероприятия. Помимо фудкорта со стрит-фудом из натуральных продуктов, в саду всего на один день появится уютный pop-up ресторан с большими столами, в котором можно будет отведать блюда от шеф-повара ресторана «Счастье» Дмитрия Решетникова.

Также на территории фестиваля будет возведён купол уникального для Петербурга мобильного планетария. Здесь, в перерывах между едой и музыкой можно будет совершить удивительное путешествие к звёздам и узнать историю освоения космоса.

Кроме того, гости смогут посетить станции здорового питания и практических классов йоги от Urban Yoga, блошиный рынок, лавки натуральных продуктов. Юные посетители фестиваля не останутся в стороне – для них будет построен детский городок с игровой зоной, познавательными занятиями, где можно будет весело провести время под присмотром профессиональных педагогов.

Группа ресторанов «Счастье» уже несколько лет проводит акустические вечера в своей московской локации «Счастье на крыше», а в этом году, в честь своего десятилетия организует большой музыкально-гастрономический фестиваль в Санкт-Петербурге.

Музыкально-гастрономический фестиваль Акустика Счастья.

18 августа (13.00-23.00), Юсуповский сад

Детям до 12 лет в сопровождении взрослых – вход бесплатный.

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